哥倫比亞21歲女懷孕8個月遭剖腹奪嬰殺害　警方懷疑至少4人涉案

一名懷孕8個月的21歲孕婦7月20日於哥倫比亞被發現遭刺身亡，腹中胎兒也被強行取出。她最後一次被人看到是在7月16日，當時她正坐在電單車後座上，地點位於西南部城市卡利的波爾沃里內斯鎮。警方表示或有至少四人參與這起綁架謀殺案，並懸賞6.3萬美元（約49.4萬港元），徵集能夠協助逮捕涉案人員和找到嬰兒的資訊。



綜合外媒報道，被刺殺的孕婦名為波托西（María Camila Potosí）。她最後一次被人看到時已懷孕八個月。然而，幾天後人們在距她家四英里外的地方發現了她的屍體。當時她的屍體上蓋着幾條毯子，並有多處刀傷。

監視器畫面顯示波托西最後一次出現是在7月16日下午4點16分左右，她當時正與一名身份不明的女子一起騎電單車。據悉，波托西此前正在她伴侶位於梅倫德斯（Meléndez）的家中，而自稱是她朋友的女子前來尋找她。

波托西的母親在事發後呼籲兇手歸還她的孫女，稱「我發出這個呼籲，並懷着我堅信我的孩子還活着的希望，唯一的請求就是找到她。我懇求那些帶走她的人捫心自問，把她還給我」。