賣朗姆酒出過唱片擁美籍　哥倫比亞總統右翼候選人憑何贏得選舉？

哥倫比亞舉行總統選舉6月21日第二輪投票，選民將從極右翼政治團體「祖國捍衛者」的候選人德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）和左翼執政聯盟「哥倫比亞歷史公約聯盟」候選人塞佩達（Ivan Cepeda）中選出新一任總統。



據美媒報道，哥倫比亞國家民事登記處公布的初步計票結果顯示，已統計的99.91%選票中，德拉埃斯普列利亞以49.65%的得票率勝出，塞佩達以48.71%的得票率落敗。這意味着，在左翼執政四年後，保守派或將重新執掌哥倫比亞政府。

2026年6月21日，哥倫比亞右翼總統候選人德拉埃斯普里利亞在與左翼候選人塞佩達的初步決選結果公布後，向支持者發表講話並做出手勢。（Reuters）

初步計票結果顯示，兩名候選人之間的差距不到25萬張選票，德拉埃斯普列利亞以近1個百分點的微弱優勢贏得總統選舉。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）表示，由於雙方之間的差距很小，現在還不能宣布誰當選新任總統，他將服從司法機構的最終裁決。

塞佩達也表示，初步計票尚不具備法律約束力，將等待正式計票結果。他說：「我們的監票員網絡有着數以萬計的成員，他們正與律師一起，對全國範圍內的3.3萬個投票站進行審查。」

塞佩達（Ivan Cepeda）（Reuters）

根據哥倫比亞現行選舉制度，選舉計票採用「雙軌制」。選舉日結束後，首先由哥倫比亞國家民事登記處委託的技術服務商進行初步計票，但該結果不具備法律效力。隨後，哥倫比亞法官和選舉官員主導進行正式審查計票，該計票具有法律效力，並作為最終結果。

但德拉埃斯普列利亞已宣布獲勝，他敦促支持者捍衛選舉結果。他對支持者發表演講時稱，選舉結果將「改變哥倫比亞的歷史進程」，「在如此複雜的形勢下，我們感謝上帝創造了這個奇蹟。我們成功擊敗了執政黨，這是史詩般的壯舉，只有在上帝的眷顧下才能實現。」

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在競選期間，德拉埃斯普列利亞曾造訪美國佛羅里達州，得到了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和多名共和黨議員的公開支持。初步計票結果出爐後，德拉埃斯普列利亞透露，他已收到來自特朗普的祝賀：

我剛剛和美國總統特朗普通了電話，他表達了對我們勝利的支持和認可。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨後在社交媒體上發文稱，他已經祝賀德拉埃斯普列利亞贏得選舉，「特朗普政府期待與即將上任的政府密切合作，推進區域安全合作，阻止非法移民進入美國，並加強我們的經濟聯繫。哥倫比亞的好日子還在後面。」

現年47歲的德拉埃斯普列利亞擁有哥倫比亞和美國雙重國籍，從未擔任過任何民選職務，他通過募集哥倫比亞公民的簽名來獲得競選資格，而非依靠主要政黨的支持。從政之前，他是一名刑事辯護律師，還以歌手身份發行過一張翻唱專輯。

德拉埃斯普列利亞從政之前，他是一名刑事辯護律師，還以歌手身份發行過一張翻唱專輯。（Amazon Music）

德拉埃斯普列利亞創辦過多家企業，其中包括鋼琴酒吧和奢侈品公司，並投資過一家朗姆酒公司。競選期間，他向捐款者出售價格昂貴的限量版手錶。

德拉埃斯普列利亞公開讚揚特朗普的政策，主張以「鐵腕」手段打擊犯罪和腐敗，並誓言建造巨型監獄來關押犯罪集團頭目。在經濟政策方面，德拉埃斯普列利亞鼓吹自由市場經濟，將縮減政府規模、降低稅收和資源開採視為恢復國家秩序和實現經濟增長的途徑。

他將「文化戰爭」列為競選綱領之一，將自己塑造成「傳統家庭」的捍衛者，明確反對墮胎和「性別意識形態」。對外政策方面，這位右翼候選人強調了與美國特朗普政府的聯繫，表示有信心恢復哥倫比亞與美國的外交關係，以共同應對安全危機。

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報道指出，德拉埃斯普列利亞的競選活動以「製造噱頭」為核心，他錄製音樂、推廣朗姆酒品牌，並通過人工智能生成的內容在社交媒體上與支持者互動。他時常身穿足球球衣、頭戴草帽，高呼反對佩特羅政府的口號，揚言「摧毀哥倫比亞的左翼勢力」。

與之相比，執政聯盟的候選人塞佩達支持現任總統佩特羅的大部分路線，主張保留佩特羅的部分社會政策，但尋求改變安全戰略。他認為，哥倫比亞現在面臨巨大挑戰，與國內武裝團體的談判必須取得「明確成果」。

2026年2月4日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在美國華盛頓特區向美洲國家組織（OAS）發表演說。（Reuters）

塞佩達的競選活動主要聚焦消除不平等、深化土地改革和打擊腐敗，他還批評美國在毒品問題上的政策，反對美國對拉丁美洲進行軍事幹預。報道認為，這反映出塞佩達對美國的地區安全議程持懷疑態度。

政治分析師盧漢（Miguel Luján）表示，德拉埃斯普列利亞極具表演天賦，這是他能夠在投票中領先的原因之一。

如果最終計票結果確認德拉埃斯普列利亞獲勝，哥倫比亞將在左翼執政四年後，重新迎來一個保守派政府。哥倫比亞安全分析師維拉馬林（Luis Villamarín）認為，佩特羅於2022年推行「全面和平」政策，試圖解決國內長期存在的武裝衝突，但選民始終未能看到該戰略承諾的安全收益。

維拉馬林稱：

「全面和平」政策缺乏成果，直接影響了執政聯盟的競選，「我們看到的不是戰爭減少了，戰爭還是那麼多，只是參與的群體更多了。

《紐約時報》稱，由於安全問題沒有得到改善，許多哥倫比亞選民不願繼續支持執政聯盟。在巴蘭基亞（Barranquilla）工作的服務員莫拉萊斯（Karlos Morales）說：「左翼要求一個機會，但我們沒有看到很好的機會。」

儘管德拉埃斯普列利亞缺乏從政經驗，但他選擇哥倫比亞前財政部長雷斯特雷波（José Manuel Restrepo）作為競選搭檔，也提高了選民的認可。來自波哥大的學生阿里扎（Brayan Emanuel Ariza）表示：「這讓他更有信譽，否則他不會獲得這麼多選票。」

哥倫比亞總統任期為4年，由全民直接選舉產生，不得連任。在第二輪投票中當選的新任總統將於8月7日宣誓就職。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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