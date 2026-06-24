賣朗姆酒出過唱片擁美籍 哥倫比亞總統右翼候選人憑何贏得選舉？
哥倫比亞舉行總統選舉6月21日第二輪投票，選民將從極右翼政治團體「祖國捍衛者」的候選人德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）和左翼執政聯盟「哥倫比亞歷史公約聯盟」候選人塞佩達（Ivan Cepeda）中選出新一任總統。
據美媒報道，哥倫比亞國家民事登記處公布的初步計票結果顯示，已統計的99.91%選票中，德拉埃斯普列利亞以49.65%的得票率勝出，塞佩達以48.71%的得票率落敗。這意味着，在左翼執政四年後，保守派或將重新執掌哥倫比亞政府。
初步計票結果顯示，兩名候選人之間的差距不到25萬張選票，德拉埃斯普列利亞以近1個百分點的微弱優勢贏得總統選舉。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）表示，由於雙方之間的差距很小，現在還不能宣布誰當選新任總統，他將服從司法機構的最終裁決。
塞佩達也表示，初步計票尚不具備法律約束力，將等待正式計票結果。他說：「我們的監票員網絡有着數以萬計的成員，他們正與律師一起，對全國範圍內的3.3萬個投票站進行審查。」
根據哥倫比亞現行選舉制度，選舉計票採用「雙軌制」。選舉日結束後，首先由哥倫比亞國家民事登記處委託的技術服務商進行初步計票，但該結果不具備法律效力。隨後，哥倫比亞法官和選舉官員主導進行正式審查計票，該計票具有法律效力，並作為最終結果。
但德拉埃斯普列利亞已宣布獲勝，他敦促支持者捍衛選舉結果。他對支持者發表演講時稱，選舉結果將「改變哥倫比亞的歷史進程」，「在如此複雜的形勢下，我們感謝上帝創造了這個奇蹟。我們成功擊敗了執政黨，這是史詩般的壯舉，只有在上帝的眷顧下才能實現。」
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在競選期間，德拉埃斯普列利亞曾造訪美國佛羅里達州，得到了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和多名共和黨議員的公開支持。初步計票結果出爐後，德拉埃斯普列利亞透露，他已收到來自特朗普的祝賀：
我剛剛和美國總統特朗普通了電話，他表達了對我們勝利的支持和認可。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨後在社交媒體上發文稱，他已經祝賀德拉埃斯普列利亞贏得選舉，「特朗普政府期待與即將上任的政府密切合作，推進區域安全合作，阻止非法移民進入美國，並加強我們的經濟聯繫。哥倫比亞的好日子還在後面。」
現年47歲的德拉埃斯普列利亞擁有哥倫比亞和美國雙重國籍，從未擔任過任何民選職務，他通過募集哥倫比亞公民的簽名來獲得競選資格，而非依靠主要政黨的支持。從政之前，他是一名刑事辯護律師，還以歌手身份發行過一張翻唱專輯。
德拉埃斯普列利亞創辦過多家企業，其中包括鋼琴酒吧和奢侈品公司，並投資過一家朗姆酒公司。競選期間，他向捐款者出售價格昂貴的限量版手錶。
德拉埃斯普列利亞公開讚揚特朗普的政策，主張以「鐵腕」手段打擊犯罪和腐敗，並誓言建造巨型監獄來關押犯罪集團頭目。在經濟政策方面，德拉埃斯普列利亞鼓吹自由市場經濟，將縮減政府規模、降低稅收和資源開採視為恢復國家秩序和實現經濟增長的途徑。
他將「文化戰爭」列為競選綱領之一，將自己塑造成「傳統家庭」的捍衛者，明確反對墮胎和「性別意識形態」。對外政策方面，這位右翼候選人強調了與美國特朗普政府的聯繫，表示有信心恢復哥倫比亞與美國的外交關係，以共同應對安全危機。
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報道指出，德拉埃斯普列利亞的競選活動以「製造噱頭」為核心，他錄製音樂、推廣朗姆酒品牌，並通過人工智能生成的內容在社交媒體上與支持者互動。他時常身穿足球球衣、頭戴草帽，高呼反對佩特羅政府的口號，揚言「摧毀哥倫比亞的左翼勢力」。
與之相比，執政聯盟的候選人塞佩達支持現任總統佩特羅的大部分路線，主張保留佩特羅的部分社會政策，但尋求改變安全戰略。他認為，哥倫比亞現在面臨巨大挑戰，與國內武裝團體的談判必須取得「明確成果」。
塞佩達的競選活動主要聚焦消除不平等、深化土地改革和打擊腐敗，他還批評美國在毒品問題上的政策，反對美國對拉丁美洲進行軍事幹預。報道認為，這反映出塞佩達對美國的地區安全議程持懷疑態度。
政治分析師盧漢（Miguel Luján）表示，德拉埃斯普列利亞極具表演天賦，這是他能夠在投票中領先的原因之一。
如果最終計票結果確認德拉埃斯普列利亞獲勝，哥倫比亞將在左翼執政四年後，重新迎來一個保守派政府。哥倫比亞安全分析師維拉馬林（Luis Villamarín）認為，佩特羅於2022年推行「全面和平」政策，試圖解決國內長期存在的武裝衝突，但選民始終未能看到該戰略承諾的安全收益。
維拉馬林稱：
「全面和平」政策缺乏成果，直接影響了執政聯盟的競選，「我們看到的不是戰爭減少了，戰爭還是那麼多，只是參與的群體更多了。
《紐約時報》稱，由於安全問題沒有得到改善，許多哥倫比亞選民不願繼續支持執政聯盟。在巴蘭基亞（Barranquilla）工作的服務員莫拉萊斯（Karlos Morales）說：「左翼要求一個機會，但我們沒有看到很好的機會。」
儘管德拉埃斯普列利亞缺乏從政經驗，但他選擇哥倫比亞前財政部長雷斯特雷波（José Manuel Restrepo）作為競選搭檔，也提高了選民的認可。來自波哥大的學生阿里扎（Brayan Emanuel Ariza）表示：「這讓他更有信譽，否則他不會獲得這麼多選票。」
哥倫比亞總統任期為4年，由全民直接選舉產生，不得連任。在第二輪投票中當選的新任總統將於8月7日宣誓就職。
【本文獲《觀察者網》授權轉載。】
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