美軍伊朗戰爭傷亡破600人　特朗普政府擬分計重啟軍事行動數據

美國國防部周末更新其官方戰爭傷亡資料庫，新增140多名受傷軍人，使伊朗戰爭傷亡人數超過600人。國防傷亡分析系統（DCAS）還新增一個名為「海外行動」的傷亡類別，用於統計「自7月7日起」陣亡及受傷的人員，試圖將重啟軍事行動與「史詩狂怒行動」的傷亡人數區分開來。



《衛報》（The Guardian）報道，根據更新後的資料庫，美伊戰爭早期階段的官方傷亡人數為14名軍人陣亡，400多人受傷，此數據是五角大樓在先前18人死亡、482人受傷的數據基礎上向下調降，因此導致這些數據成為爭議焦點。

2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

而特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府目前正試圖將重啟的軍事行動與「史詩狂怒行動」區分開來。這項變更與1973年《戰爭權力法》有關，該法規定總統必須在60天內結束軍事行動，除非國會授權延期。

特朗普政府則辯稱，4月與伊朗達成的停火協議使衝突初期階段的倒數計時在5月1日暫停。從7月7日開始的單獨傷亡統計正是基於這個解釋。

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在戰情室召開軍事會議，探討加大範圍打擊伊朗的方案，逼迫伊朗重返談判桌。（Reuters）

結合更新後的「史詩狂怒行動」傷亡總數，五角大樓最新數據顯示，自美國於2月28日對伊朗發動戰爭以來，已有18名美軍士兵陣亡，624人受傷。