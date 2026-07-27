世界盃｜恩芬天奴：批評者散播仇恨與謠言　倒不如冥想祈禱看球賽

2026世界盃已曲終人散，但圍繞這屆賽事的爭議似乎仍未平息。國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）近日發文回應對他的批評。恩芬天奴呼籲批評者去「冥想、祈禱或觀看足球比賽」，而不是透過「散播仇恨和謠言」，貶低他的領導能力、國際足協以及世界盃。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，恩芬天奴在其個人IG帳號上發布15張貼文，隨後轉發到國際足協的帳號。他在貼文中向「那些躲在紙筆後、屏幕前的人們」喊話，重申他堅信，當他們「忙於散播仇恨的種子」時，國際足協正舉辦「地球上最偉大的盛事」。

恩芬天奴發文反擊他的批評者：

恩芬天奴表示，世界盃「展現了人性最美好的一面」，並補充說，2026年世界盃「安全有保障，只有歡樂和幸福」。

據報道，恩芬天奴淡化了本屆世界盃的一些重大爭議，並認為伊朗能夠參賽是一項成功之舉。儘管伊朗與聯合主辦國美國之間存在持續的軍事衝突，但伊朗最終依然參加了這屆世界盃。

恩芬天奴強調，國際足協「不遺餘力地促成兩個交戰國的團結」，伊朗「順利無誤地」進入了美國。

恩芬天奴的這番言論與伊朗主教練Amir Ghalenoei的說法截然相反，後者稱他的球隊是世界盃上「最受壓迫」的球隊。

伊朗隊遭遇簽證延誤，其「核心」後勤人員被拒絕入境美國，球迷的球票配額也被取消。此外，由於賽前準備階段出現許多後勤問題，伊朗隊不得不將訓練基地從亞利桑那州（Arizon）圖森市遷至墨西哥的提華納（Tijuana）。

恩芬天奴反駁道：「你提到了少數被拒簽的人，卻忽略了來自世界各地數百萬獲得簽證的人。因為足球將世界團結在一起，而今年夏天的比賽就充分證明了這一點。」

恩芬天奴發文反擊他的批評者：

恩芬天奴對賽事的安全表示讚賞，稱這屆世界盃「零事故，零暴力，只有歡樂、激動、幸福、團結和凝聚力」。