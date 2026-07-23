世界盃｜西班牙奪冠功臣衣錦還鄉　獲贈等同體重152kg番茄｜有片

2026世界盃已曲終人散，贏得世界盃冠軍會為球員帶來許多獎勵，但收到相當於自身體重的番茄絕對是最不尋常的獎勵之一。西班牙中場球員法比安雷斯（Fabian Ruiz）與加維（Gavi）在世界盃奪冠後返回家鄉時，就收到了這樣一份禮物。他們共獲得約152公斤的番茄作為賀禮。



法比安雷斯與加維返回家鄉後獲得特別賀禮：

《英國廣播公司》（BBC）7月23日報道，這兩位球員來自西維爾（Seville）南部的小鎮洛斯帕拉西奧斯-維拉弗蘭卡（Los Palacios y Villafranca），該鎮人口不到4萬人。22日（周三），他們衣錦還鄉，在市政廳參加了官方歡迎儀式。

效力巴黎聖日耳門的法比安雷斯（他在決賽中正選上陣對阿根廷）和來自巴塞羅那的加維佩戴金牌，受到了鎮官員和眾多民眾的熱烈歡迎。

為了表彰他們的成就，兩人都站上了秤，以確定各自將獲得的番茄重量。

法比安雷斯將獲得85公斤番茄，加維將獲得68.5公斤。當地官員表示，這項傳統「已成為該鎮表揚傑出運動員的標誌性活動」。

西班牙前國腳捷西斯拿華斯（Jesus Nevas）也出席了活動，他是該鎮首位贏得世界盃冠軍的球員，他在2010年隨隊奪冠。

拿華斯與法比安雷斯在西班牙贏得2024年歐洲盃后也收到了番茄作為禮物。

為了表揚他們的成就，該鎮的體育館以拿華斯的名字命名，該鎮的足球場未來將以法比安雷斯和加維的名字重新命名。

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市政委員會在一份聲明中表示：「此外，市政廳將推動建造一座紀念碑，以紀念這三位來自洛斯帕拉西奧斯的冠軍。通過這種方式，市政委員會希望永久紀念這三位運動員，他們代表著整個城鎮的驕傲，他們的體育成就和人生歷程激勵了幾代兒童和青少年。」