法國西班牙山火或燃燒至11月初　當地迎新一輪熱浪　增加救火困難

法國和西班牙山火持續蔓延。歐盟官員表示山火可能會持續燃燒到11月初，而今年的過火面積或將創下歷史新高。當地本週即將迎來另一波熱浪，將使滅火工作更加困難，因此兩國的消防員正爭分奪秒地控制大規模山火。



英國《衛報》7月27日（周一）報道，西班牙內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，周一和周二是「絕對關鍵的兩天」，因為氣溫將從周三開始再次升高。

7月26日，在法國吉倫特省皮埃羅頓附近發生山火，消防員站在消防車旁戒備。(Reuters)

馬德里以西阿維拉山區的一場大火已成為西班牙有史以來最大的山火，過火面積達5萬公頃。當局正在馬德里西北部撲滅兩處獨立的山火，使得首都附近過火面積總計達到7萬公頃。

法國消防部門發言人布羅卡迪（Eric Brocardi）表示，法國也在「與時間競賽」，力求在本周另一波熱浪到來之前控制住山火。氣象預報員稱，法國部分地區氣溫可能從周二開始達到攝氏40度。

2026年7月25日，法國大部分地區遭遇熱浪後，乾旱情況日益惡化，吉倫特省（Gironde）拉卡諾（Lacanau）附近發生山火，圖為一輛消防車正嘗試撲滅山火。（Reuters）

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）形容這場野火「極度猛烈且難以預測。它自行形成風向，並朝着波爾多市區不規則地蔓延」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在訪問波爾多期間亦表示，「未來幾週將非常艱難，我們必須堅持下去。」