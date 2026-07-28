美媒：內塔尼亞胡將向特朗普供情報　證明伊朗擴建十字鎬山核設施

美媒《紐約郵報》（New York Post）7月27日（周一）引述消息人士報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將提供情報，表明伊朗正在其神秘的「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）基地擴建核設施，並且伊朗政權在繼續和平談判方面撒謊。



報道指，內塔尼亞胡將與特朗普會晤，預計伊朗戰爭和伊朗核計劃將成為會談的關鍵議題。消息人士稱，會晤期間，內塔尼亞胡的團隊將提供伊朗最新核活動的證據，並證明德黑蘭目前並未進行真誠的談判。

2026年7月16日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu)）在耶路撒冷出席國會會議。（Reuters）

據悉，以色列已發現證據，顯示自2020年十字鎬山基地開始建造以來，核離心機最近首次運抵該基地。該基地位於納坦茲（Natanz）核設施附近的科朗山地下方300多英尺處，長期以來一直被懷疑是伊朗核計劃的一部分。

2026年6月30日，衛星影像顯示位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的核設施隧道入口。 （Vantor/Handout via REUTERS）

而特朗普曾試圖淡化有關十字鎬山核設施活動的報道。他上週向媒體表示，美國對此沒有任何資訊。消息人士還表示，以色列還將提供證據，證明伊朗正在重建其導彈及無人機項目，該項目先前因美國在伊朗的多次空襲而遭受重創。