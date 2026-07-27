無緣由跟隨美國節奏停火，伊朗又犯了投降主義的老毛病

美國總統特朗普（Donald Trump）日前突然叫停了對伊朗的打擊。根據美國媒體的報道，最核心的原因是美國的彈藥不足。持續了13天的轟炸過度消耗美國國防部部署在中東的「愛國者」反導攔截彈及其他防空彈藥，這些防空武器本就存量告急，繼續進攻將使美軍在面對伊朗報復時承受更大風險。

美國在中東地區級別最高的軍事指揮官、美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）建議停止對霍爾木茲地區的轟炸行動，理由是相關行動已經達到其有效性的上限。

當特朗普7月24日在白宮會議上權衡升級針對伊朗戰事的可能性時，美國副總統萬斯（JD Vance）和美軍參謀長聯席會議主凱恩（Dan Caine）都表達了擔憂。隨後7月24日當天特朗普指示美軍暫停對伊朗發動新一輪打擊，結束了此前連續13天幾乎每日實施襲擊的態勢。

2026年7月26日，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）將軍表示，由於美國過去兩晚沒有對伊朗發動空襲，伊朗已停止報復性攻擊。（網絡圖片）

美國的停火是主動進行的，問題出在美國自身，是美國的彈藥供給體系根本沒有辦法承載連續用兵。這是美國在軍事上的重大弱點和漏洞

作為交戰的另一方伊朗，當地時間7月26日宣佈，美方在過去兩晚停止針對伊朗的打擊行動，由於伊朗採取的是報復性戰略，伊朗的對等打擊行動也隨之暫停。美國停了，伊朗也停了。這是何等的諷刺。

美國7月初撕毀停火協議開始對伊朗打擊，是何等的霸道。伊朗對美國打擊的原因不應該只有報復。伊朗要做的是找到從根本上制止美國撕毀協議的辦法，而不是跟隨美國的行動而起舞。

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在戰情室召開軍事會議，探討加大範圍打擊伊朗的方案，逼迫伊朗重返談判桌。（Reuters）

既然美國撕毀協議打擊伊朗，伊朗要做的是打到美國不想打，不敢再打。美國此番停火是依據本國的彈藥庫存情況宣告停火，如果未來彈藥補給到位是不是就可以繼續進攻？

伊朗跟隨美國的節奏停火，不過是給了美國喘息的機會，並不能從根本上解決問題。戰爭節奏被美國拿捏，反而不利於後續的戰鬥與談判。伊朗根本不應該宣佈暫停，而是應該乘勢給美國以重擊，抓住美國的軟肋和痛點進行打擊。

這一輪衝突升級後，胡塞武裝已與沙特等多國聯軍在紅海附近「開打」，形勢已經不同以往。如果美國和伊朗現下雙雙停火，那紅海的戰事會停止嗎？如果不停止的話，地區戰事就會剩下伊朗支持的胡塞武裝和阿拉伯國家的衝突，放着美國不打反而去針對地區國家，是捨本逐末，不利於伊朗爭取地區國家支持分化美國在中東存在的大局。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊駐約旦的美軍基地。（Reuters）

有聲音認為伊朗也需要喘息的機會，問題是伊朗對美國進攻採用的手段多是無人機和常規導彈，伊朗這類彈藥的庫存並不像美國的愛國者導彈那樣昂貴和稀缺。伊朗要維持持續的進攻態勢完全沒有問題。不存在也需要喘口氣一說。

美國的整體實力遠大於伊朗，按照美國的節奏打打停停，美國會在漫長的戰線中將伊朗拖垮。美伊之間的和解協議確實需要多番交火和談判最後才能達成，眼下伊朗需要的是儘快畢其功於一役，儘快打一些關鍵的成果來徹底阻止美國。

但伊朗要的和平局面不應該是由於美國自身拉跨送給伊朗的，而應該是伊朗自己主動爭取得來的。真正讓對手摺服的永遠是實力。沒有任何緣由跟隨美國的節奏停火，歸根結底還是對美國抱有幻想，只會讓美國輕看伊朗。