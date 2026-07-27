特朗普：與伊朗談判良好　倘破裂將重啟強大軍事打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7月27日表示，美國正在與伊朗進行深入談判，形容進行良好。但他也稱，談判的窗口期有限，不會給伊朗太多談判時間，警告如果談判破裂，美國將重啟強大的軍事行動。



2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密歇根根州，於通用汽車（General Motors）的試驗場發表講話。 （Reuters）

稱多個斡旋國促停火 他願給談判多一次機會

特朗普向美國Axios表示，他於24日決定暫停對伊朗的打擊，為了給談判再一次機會。他表示，所有斡旋方都要求他停止對伊朗開火，他認為伊朗想要達成協議。

特朗普表示，目前雙方正進行非常深入的談判。當被問到他願意給外交手段多長時間，他說：「時間不多，要麼迅速解決，要麼徹底失敗。」

他同日乘坐「空軍一號」前往密歇根州途中也稱，目前美伊談判進行良好，「我認為很可能會發生什麼事。如果發生了，那很好；如果沒有發生，我們就恢復到兩天前的狀態。」他又表示，美軍目前彈藥庫存充足，有大量不同類型的彈藥。

2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密歇根根州，於通用汽車（General Motors）的試驗場，在一輛Corvette 跑車上簽名。 （Reuters）

與內塔尼亞胡就應對伊朗立場「非常接近」

根據Axios報道，對於他預定28日與到訪白宮的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，特朗普會告訴對方，「如果我不是總統，伊朗現在就已經擁有核武，以色列也已經被摧毀了。」

特朗普隨後在「空軍一號」上表示，針對下一步如何應對伊朗戰事，他與內塔尼亞胡有一些分歧，但總體來說仍非常接近。他又讚揚對方是位戰時總理，兩人合作非常良好。