巴西訴諸WTO爭端解決機制 提請就美國關稅磋商
撰文：官祿倡
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巴西政府7月27日表示，已就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本月宣布的新關稅政策，向世界貿易組織（WTO）爭端解決機制提出請求，正式要求與美國進行磋商。
巴西主張進行的磋商涉及兩方面：一是美方以所謂「不公平貿易行為」為由，對部份巴西進口商品加徵25%關稅；二是美方以「疏於制止強迫勞動」為由，對包括巴西在內的60個經濟體的商品加徵10%或12.5%的新關稅。
巴西強調美國關稅措施有失公正，且不符合美國在WTO《1994年關稅與貿易總協定》以及《爭端解決規則和程序諒解》項下應承擔的義務。
美國最高法院今年2月20日裁定，特朗普去年4月引用1977年《國際緊急經濟權力法》向貿易夥伴加徵「對等」關稅，逾越總統權限，且違反憲法。特朗普隨即援引《1974年貿易法》第122條，宣布對全球徵收10%的臨時關稅，為期150天，這項關稅措施7月24日到期。而美國貿易代表辦公室在24日引用1974年《貿易法》第301條款，以「疏於制止強迫勞動」為由，對60個經濟體加徵10%或12.5%的關稅。
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