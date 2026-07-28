西雅圖槍擊3死包括1槍手　警：案件或與幫派衝突相關

美國西雅圖7月26日發生的槍擊案，導致3人死亡、4人受傷。警方27日公布，此案至少涉及3名疑犯，包括其中一名已落網的15歲少年。在下午的新聞發布會上，西雅圖警察局助理調查主管妮可鮑威爾（Nicole Powell）27日下午在記者會上表示，調查人員認為這單槍擊事件可能與幫派有關，兩夥人互相開槍。



警方表示，他們認為至少有三名槍手，分別是被捕的15歲少年，一名當場死亡的熟人以及「至少一名身份不明的疑犯」。

美國西雅圖地標太空針塔（Space Needle）附近7月26日晚發生嚴重槍擊案，至少2人喪生、5人受傷。警方事後到場戒備。（Reuters）

其中一疑犯料已死亡

英國天空新聞（Sky News）報道，綜合警方說法及法庭文件，警方認為案件涉及3名疑犯，除已被捕的15歲少年，還包括案中一名死者，以及一名未知身份的人士。

警方相信，他們在現場交火，具體原因及動機仍待調查。警方於27日證實，仍在追緝一名疑犯。

美國西雅圖地標太空針塔（Space Needle）附近7月26日晚發生嚴重槍擊案，至少2人喪生、5人受傷。警方事後到場戒備。（Reuters）

案發於26日傍晚約6時，地點在地標太空針塔（Space Needle）附近，現場舉行的「西雅圖美食節」即將結束，現場忽然傳出槍響。

現場有兩人死亡，一人在醫院不治身亡。死者為兩名分別19歲和44歲的男性，以及一名56歲女子。至於4名傷者介乎2歲至39歲，除2歲男童仍然留醫，其他均已出院，目前男童情況穩定。