法國山火肆虐街頭現「群馬狂奔」　馬術中心急釋放逃生｜有片

法國極端天氣連日引發多處山火，小鎮比斯卡羅斯（Biscarrosse）7月23日爆發山火，街頭更出現群馬狂奔的場景。原來是當地馬術中心為讓馬匹躲避火勢，便將牠們放生自救。所幸大火在消防員連日撲救下，已於27日受到控制。



法媒Le Figaro報道指，這些馬匹來自附近的馬術中心。由於現場高溫濃煙密布且火勢蔓延極快，工作人員無法使用車輛將牠們載離，因而決定打開圍欄大門，讓牠們自行奔逃避險。

比斯卡羅斯位於法國西南部的朗德省，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，當地山火已受控。據BFMTV電視台報道，3600公頃的土地及198座建築被焚。被疏散的3萬人中已有8000人可返回家園。

臨近朗德省的吉倫特省（Gironde）同樣受到山火影響，英國天空新聞（Sky News）報道指，山火燒毀42,000公頃的森林、240戶住宅。所幸在消防員上周日晚間徹夜撲救下，波爾多附近小鎮Le Porge與Cap-Ferret的火勢在周一（7月28日）得到控制。

2026年7月27日，法國吉倫特省，圖爲波爾多附近小鎮Le Porge受到山火影響，可見遭山火焚毀的建築。（Reuters）

法國氣象局則預測，該國內陸地區氣溫可能在周一升高至33到35攝氏度，並伴有東南風，沿海地區則或出現來自西面的海風，恐怺火勢再燃起。