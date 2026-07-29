美參議員格雷厄姆葬禮今起舉行　特朗普及烏克蘭、以色列領袖出席

已故美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的葬禮儀式將於7月28日起舉行，為期兩天。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在分別會晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後，3人將共同出席葬禮。



路透社報道，格雷厄姆紀念活動28日在國會開始，其靈柩被安置在國會大廈圓形大廳的中央，數百名美國議員聚集一起緬懷格雷厄姆；美國副總統萬斯（JD Vance）也有出席國會的儀式並發表講話。

靈柩其後從國會大廈運往華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral），以在當日下午舉行追悼儀式，特朗普屆時發表講話。

內塔尼亞胡和和澤連斯基也有前往華盛頓國家大教堂出席葬禮，格雷厄姆生前堅定支找以色列及烏克蘭，過去曾大力遊說特朗普政府支持兩國。

2026年7月28日，美國華盛頓特區國會大廈，在為已故美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）舉行的悼念儀式上，其靈柩被置放在國會的圓形大廳。（Reuters）

格雷厄姆第二天的葬禮儀式將在其家鄉南卡羅來納州舉行，先是在州議會大廈舉行悼念儀式，將再於當地的教堂舉行公開追思會。