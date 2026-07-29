美國稱伊朗向區內美軍發射彈道導彈　上周五暫時停火以來首次

美國中央司令部表示，伊朗革命衛隊於美東時間7月28日下午5時45分，從伊朗發射多枚彈道飛彈，企圖對中東區內的美軍基地發動突襲，但所有導彈均被成功攔截。美媒Axios同日稍早稱，目標是約旦境內的一個美國軍事基地。這是自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周五（24日）暫停美國對伊朗打擊行動以來，伊方首次對該地區美軍基地發動襲擊。



美媒Axios於28日引述美國官員稱，伊朗向約旦的一處美軍基地發射彈道導彈，但導彈已被攔截。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊約旦的美軍基地。（Reuters）

美國中央司令部隨後證實有關消息，指伊朗對駐中東的美軍發射了多枚彈道導彈，所有導彈均已成功被攔截，美軍將繼續保持警惕，但未提及遇襲目標。

美國於上周五暫停美方對伊朗的打擊行動，特朗普後來證實是他叫停行動，稱希望給談判再一次機會。在美國連續兩日停止襲伊朗後，伊朗軍方指，由於美國暫停攻擊，伊方亦會停止報復行動。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

報道分析指，伊方如今重新發動打擊，或會打破脆弱的停火局面，進一步迫使特朗普決定是否恢復對伊朗的軍事行動。