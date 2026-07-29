內塔尼亞胡稱與特朗普會晤極佳　以官員：未談及伊朗十字鎬山問題

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月28日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 會晤90分鐘。路透社報道，特朗普在會面前抱怨，雙方可能討論的伊朗議題被提前公開。不過，內塔尼亞胡稱兩人舉行了「極佳的會晤」，又稱雙方目標一致。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）也稱，特朗普與內塔尼亞胡，以及同日與克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會談都「積極且富有成效」。



圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。（X@netanyahu）

內塔尼亞胡表示，這此會面體現了雙方的全面夥伴關係、相互支持，以及高度理解，雙方在「確保伊朗不會擁有核武」這一共同目標上保持一致。他形容特朗普是以色列的朋友，稱這是兩人歷來最深刻、最好的對話之一。他又稱，這次會面提供了一個交流想法的機會，也為協調對以色列安全和未來的關鍵議題，提供了溝通機會。

特朗普當日是與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）短暫閉門會談後，再與內塔尼亞胡會面。據內塔尼亞胡辦公室發布的照片顯示，兩人見面時面帶笑容。美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦有出席。

特朗普會面前表不滿 抱怨十字鎬山議題被公開

路透社報道，特朗普在會面前，對內塔尼亞胡表達了不滿。美國《紐約郵報》（New York Post）前一天披露，內塔尼亞胡與特朗普會談時，預計將提供情報，表明伊朗正在其神秘的「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）基地擴建核設施，伊朗政權在和平談判方面撒謊。

特朗普28日接受霍士新聞（Fox News）節目訪問時稱，「我不需要比比（內塔尼亞胡的暱稱）告訴我這些。比比告訴我這些，是因為他想讓我繼續參與其中。」他又抱怨，「為什麼不直接告訴我？為什麼非要向全世界宣布？」

圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。圖為兩人與美國副總統萬斯（JD Vance）合照。（X@@IsraeliPM）

以官員：特朗普未就加沙及敘黎問題施壓

不過，《以色列巴報》引述以色列外交官員稱，內塔尼亞胡和特朗普的會談時，並沒有提及伊朗「十字鎬山」核設施問題，特朗普也未就加快加沙重建、以色列從敘利亞或黎巴嫩撤軍等問題施壓。