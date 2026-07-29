伊朗提出霍爾木茲海峽臨時新通航方案　擬強化航道管控

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）7月28日披露，已向阿曼提出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通航臨時調整方案，要求單向船隻和部分雙向船隻只能從伊朗水域通行。



加里巴巴迪表示，伊方拒絕了阿曼提議的均分航道的方案，因有關方案無法化解伊朗自身安全顧慮，並強調德黑蘭從未承認阿曼海岸的南部航線，如果馬斯喀特拒絕伊朗的提案，霍爾木茲海峽將持續關閉。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

此外，伊朗不再認可現行國際海事組織劃分的航道分離方案（TSS），因該航道多位於阿曼一側水域，難以滿足伊方遭美以襲擊後的船隻監控需求。

加里巴巴迪稱：「這是為了國家安全，而不是欺淩，因為當TSS在阿曼水域停留60年時，我們什麼也沒說。」

當前TSS航道因水雷風險停用，航運分流至南北兩條線路。加里巴巴迪強調，伊朗不允許任何協力廠商國家前來海峽掃雷。