高市擬下月改組內閣及降低食品消費稅至1%　冀重振低迷民望

日本自民黨在國會佔據強大優勢，給支持率節節下滑的首相高市早苗打了一劑強心針。她準備下月改組內閣，吸納執政同盟日本維新黨成員入閣，穩定執政運作。同時，她將降低食品消費稅，以平息通貨膨脹帶來的民憤。



據《朝日新聞》的ANN新聞網星期二（7月28日）報導，高市支援率目前跌至49.2%，這是她掌權以來首次跌破50%。高市的支持率走低主要有兩個原因，一是近期民眾對政府修訂《皇室法》感到不滿，有60%的受訪者認為皇室法修訂尚未獲得公眾的理解；二是民眾對政府應對物價上漲的措施不滿，近60%的受訪者認為政府的應對措施未起作用。

不過，自民黨在國會的優勢是高市政府的強大靠山。高市在本屆國會提交的全部64項法案全部獲得通過，是自2022年岸田內閣以來，首次取得100%的通過率。

高市星期一在記者會上受詢及支援率下滑的問題時說：「我向來不被支援率數字衝昏頭腦，也不認為現在有什麼可反省的。每次的民調結果必然包含了一些政策問題，我會將這些問題反映在政策中。」

鑒於多家媒體的民調顯示內閣支援率顯著下降，高市考慮儘快對內閣進行改組。

據《日經新聞》透露，隨着國會會議閉幕，高市政府內部認為應儘早為內閣人事作出決定，可展現出一種革新的姿態。 自民黨黨魁以及高層的任期將於10月初屆滿，預計有關內閣人事變動的事宜會在下月提上日程。

高市星期一透露，她將通過吸納執政同盟日本維新黨成員進入內閣，以實現更穩定的執政運作。她強調說：「我們（自民黨）與維新派的信任關係堅定不移。」

2026年6月26日，日本東京，圖為高市早苗在首相官邸中與國際原子能機構總幹事格羅西（不在圖中）會談。（Reuters）

維新黨共同領導人藤田文武指出：「我們將在適當的時候接受這一職位，絕不退縮。」

高市政府內部也在積極討論消費稅減免事宜，計畫本周宣佈降低消費稅。自民黨以及兩黨組成的「全國會議」工作組召開會議，大致通過了一份中期概要，其中也包括反對黨提出的補貼要求。

高市星期二與自民黨副主席麻生太郎和幹事長鈴木俊一做了最終敲定。她說，最早於後天啟動法律修正程式，計畫從明年4月起將食品消費稅降至1%，為期兩年。

一個匿名官員指出，儘管黨內對減稅方案存在謹慎態度，但反對方無法提出替代方案。最終，決定權就掌握在高市手中。

官員認為，致力於消除民眾對政府沒有採取任何措施應對物價上漲的誤解，對挽回民眾對高市的信任極為重要，一旦推出應對物價上漲的支持措施，公眾就會認可她。

本文獲《聯合早報》授權轉載

