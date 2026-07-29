國際足協擬設子公司專辦世界盃　意向投資者包括庫什納家族捱批

國際足協（FIFA）7月28日宣布，計劃成立一間估值200億美元（約1,569億港元）的子公司營運世界盃等賽事，並將向外部投資者出售最多20%的股份。歐洲足協（UEFA）對此猛烈批評，強調沒人可以販賣足球。



FIFA周二表示，根據該計劃，國際足總將成立國際足總前瞻企業（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE），負責「商業和賽事營運」。FIFA將保留對子公司的多數股權，但希望挑選出願意購買少數非控制股權的長期投資者，在今年籌集42億美元（約329億港元）資金。

FIFA會長恩芬天奴（Gianni Infantino）表示，計劃的一部分是為了釋放國際足協的商業潛力和機會，「足球是世界上最受歡迎的運動，也是人類和社會發展的強大引擎」。有關計劃的意向投資者，包括美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）的弟弟Joshua Kushner所創辦的投資公司。

33歲的Joshua Kushner(左)畢業於哈佛大學，開了兩間投資公司，是科技業的金童，而哥哥Jared Kushner是美國總統Donald Trump女兒Ivanka Trump的丈夫，現為美國創新辦公室主任及美國總統高級顧問。（IG圖片）

UEFA就上述計劃作回應稱，極度嚴肅看待有關計劃的報告，認為此舉越過足球管理機構絕不應越過的界線，強調足球的靈魂和管治並非可以交易的資產，特別是當某人在完全不透明的情況下獲得利益。有消息人士透露，UEFA將討論抵制世界盃，作為抗議有關計劃的反制措施。