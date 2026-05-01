世界盃2026｜伊朗足總主席被拒入境加拿大　無法出席國際足協大會

美加墨世界盃決賽周即將揭幕，國際足協（FIFA）4月30日起在溫哥華召開大會。伊朗媒體報道，伊朗足總（FFIRI）主席泰治（Mehdi Taj）及兩名足總官員，因被加拿大拒絕入境被迫折返，無法參加會議。



2026年4月30日，國際足協大會在加拿大溫哥華舉行，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）發表講話。 （Reuters）

伊媒：因曾是革命衛隊成員

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，泰治與伊朗足總兩名官員抵達多倫多機場，但由於「移民官員的不可接受行為」及「對伊朗武裝部隊的侮辱」，三人搭乘下一班機經土耳其返回伊朗。

伊朗國際（Iran International）報道，泰治於27日獲發特別許可，獲准在FIFA活動期間入境加拿大，但28日晚仍在機場被拒入境。原因是他曾是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員，而加拿大將IRGC認定為恐怖組織。

2026年4月30日，國際足協大會在加拿大溫哥華舉行，會場外有民眾抗議。 （Reuters）

加拿大外長阿南德（Anita Anand）表示，事件不是其負責範圍，但據她了解，泰治以及該兩名成員的簽證已被撤銷，具體需由相關部門說明。

加拿大移民部長迪亞布（Lena Diab）透過發言人稱，由於私隱法規，無法就個別案件發表評論，但政府的立場一直很明確和一致：伊朗革命衛隊官員不准入境，他們在加拿大沒有立足之地。