美參議院批准克萊頓任國家情報總監　特朗普提名人選過關

美國參議院7月28日以51票贊成、47票反對，批准特朗普（Donald Trump）提名紐約南區首席檢察官、美國證券交易委員會（SEC）前主席克萊頓（Jay Clayton）出任國家情報總監。



據美媒報道，特朗普政府認為國家情報總監辦公室架構臃腫，持續推動精簡縮編，因而該機構正經歷大規模裁員。代理總監普爾特（Bill Pulte）稱，這是他6月上任以來的第五輪裁員，與幾周前相比，員工減少了30%。

2026年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）在華盛頓參加聽證會。（Reuters）

民主黨質疑裁員細節與依據未對立法機關公開，並擔憂白宮試圖將情報機構政治化。加上克萊頓在上月聽證會回避2020年大選相關問題，令外界擔憂其無法獨立客觀匯報情報、抵擋白宮政治干預。

不過，相較無國安經歷的普爾特，克萊頓在共和黨內支持度更高。共和黨議員科頓（Tom Cotton）對該人事任免表示支持，稱克萊頓作為美國聯邦檢察官，能與情報機構和反恐人員密切合作。

目前，國家情報總監辦公室及白宮均未回應裁員相關爭議。