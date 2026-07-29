Visa宣布裁員2600人佔全球員工7%　CEO：AI正在重塑工作方式

Visa公司7月28日宣布，將裁減全球7%員工，約2600個崗位，重點波及技術與產品團隊，旨在優化運營效率、重新分配資源至高潛力業務領域。



Visa公司行政總裁麥金納尼（Ryan McInerney）表示，公司需適應行業變化、把握增長機遇，而人工智能是轉型關鍵。

麥金納尼在致員工的內部備忘錄指，技術發展正帶來支付行業「千載難逢的轉折點」，改變全球資金流動方式。公司必須持續調整營運方式，以掌握新的成長機會，確保Visa 處於引領這場變革的最佳位置。他又表示，AI人工智能正加速有關轉變，並重塑Visa 內部的工作方式，減少重複性工作及加快產品開發。

資料圖片：一名男子在中國北京供應鏈博覽會期間，坐在Visa的展位內。（Reuters）

綜合外媒報道，AI有效減少重複性工作、提速產品研發，是Visa裁員重要推手，但並非唯一因素。此前萬事達卡（MasterCard）、Block已相繼啟動裁員與投資重組。

數據顯示，該公司2025財年員工約3.41萬人，同比增長8%。Evercore ISI分析師表示，本次裁員為戰略性人力調整。

路透社指出，Visa商業模式穩健，依託全球交易量而非信貸風險運營，歷季業績多超市場預期。裁員消息一出，Visa早盤股價上漲1%，市值突破6830億美元。