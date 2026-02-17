英媒：英國銀行擬制定方案　設立替代Visa及Mastercard支付系統

《衛報》2月16日報道，英國多間銀行高層18日將舉行會議，討論成立一個全國規模的Visa及Mastercard（萬事達卡）替代方案，以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有能力關閉美國擁有的支付系統情況。



根據英國支持系統監管局（PSR）2025年發布的報告顯示，英國有大約95%的信用卡交易是使用由Visa及Mastercard擁有的系統，反映當地的現金交易持續減少。

英國的銀行組織曾就設立替代支付系統討論多時，不過受到特朗普近期就格陵蘭（Greenland）問題威脅北約（NATO）盟友，加劇對過度倚賴美國企業對英國支付網絡及整個經濟的憂慮。

VISA和MasterCard提供連結全球各零售商店的多元貨幣結算及清算的信用卡服務。（Getty Images）

會議將於18日由巴克萊銀行（Barclays）英國行政總裁Vim Maru主持，料討論假如發生有關情況，在當地成立新支付系統公司的成本。報道引述其中一名知情銀行高層指，如果Mastercard及Visa支付系統遭關閉，英國就會恍如倒退至信用卡仍未普及的1950年代，所以有需要設立一個主權支付系統。

報道指，英國銀行組織將會負責為替代方案DeliveryCo建立法律框架、領導計劃，以及將來的撥款方式；英倫銀行則會開發基建藍本，並在2027年向提交銀行組織。據了解，新系統或在2030年前推出。

圖為巴克萊銀行其中一間分行外貌。（Reuters）

Mastercard及Visa將會參與其中，並表示歡迎競爭。