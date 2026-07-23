德國車企集體關廠裁員　Tesla逆市擴產招3500人成「就業引擎」

據德國《世界報》7月19日報道，得益於銷量和利潤的增長，特斯拉（Tesla）計劃迅速擴大其位於柏林附近格林海德（Gruenheide）的德國工廠的產量，並大量招募新員工。而這與德國汽車行業近期集中的關廠裁員浪潮形成鮮明對比。



逆勢提供就業崗位

根據特斯拉官網披露的訊息，該公司目前在德國共有多達765個空缺職位，其中包括大量人力資源部門的新崗位，以應對計劃中的人員增長。此外，還有各種類型的空缺職位：從主管工程師、流水線工人到工廠清潔工，再到設計工作室的攝影師。甚至直接向行政總裁（CEO）馬斯克（Elon Musk）匯報、在出現問題時迅速行動的快速響應工程突擊隊「25 Guns」也在招聘中。

特斯拉（Tesla）計劃擴大其位於德國工廠的產量，並大量招募新員工。這與德國汽車行業近期集中的關廠裁員浪潮形成鮮明對比。圖為2022年，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

而根據特斯拉德國勃蘭登堡公司（Tesla Manufacturing Brandenburg SE）今年已宣佈的目標，其位於德國的格林海德工廠的周產量將提升至7500輛，對應年產量為37.5萬輛，同時還將擴大電池電芯生產。根據特斯拉的計劃，其旨在基於該工廠整合從電芯到成品汽車的完整價值鏈，建成歐洲獨一無二的產業鏈。

目前，格林海德工廠的員工人數約為12500人。而僅在今年上半年，特斯拉即宣佈新增1000個新崗位，隨電池產能的擴建還將增加1500個崗位，今年總共增加的崗位數量則達到3500個。

根據人事服務商Index的一項分析，目前德國汽車行業的崗位空缺數量持續處於低位：2026年上半年的空缺崗位數仍低於5萬個，遠低於2023年上半年超過8.2萬個崗位的高峰。

其中，福士汽車（Volkswagen，又譯大眾汽車）集團CEO布魯姆（Oliver Blume）威脅要在全球再裁員5萬人；平治CEO康林松（Ola Källenius）則要求放棄每周35小時工作制。寶馬新任CEO聶科維（Milan Nedeljković）上任後的首批舉措之一就是宣佈緊縮計劃；歐寶（Opel）則削減了位於呂瑟爾斯海姆的650個研發崗位。

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目前，奧迪（Audi）目前在公開的招聘網站上只發布了101個崗位，其中只有5個是真正的工作崗位（不含實習、畢業論文或培訓）；福士的招聘網站上則只有73個崗位；寶馬也僅提供48個崗位——主要是AI專家或經銷商職員。

Index的分析還顯示，德國汽車行業開放培訓崗位的數量下降了15%，年輕專業人員的崗位數量下降了5%；相反，實習崗位的數量增加了18%——即讓求職者嘗試體驗，但企業無需承擔任何義務的崗位。

降低成本有訣竅

而在嚴峻的就業形勢下，特斯拉反倒成為了德國汽車工業的「就業引擎」。

據《世界報》報道，特斯拉能夠在德國逆勢擴大產能與就業規模，主要得益於其在德國汽車市場有著更高的需求，同時也有著更好的成本控制能力。

2024年5月10日，特斯拉（Tesla）位於德國柏林的工廠爆發大型示威，約800人參加以反對工廠的擴建計劃。有示威者蒙面戴帽試圖衝進工廠與警察爆發衝突，當局動用武力執法，至少一人被捕。（Getty）

根據德國汽車工業協會的數據，今年上半年，特斯拉僅憑Model Y和Model 3兩款車型，在德國的註冊量就達到近2.9萬輛，按年增長225%，幾乎與寶馬多款電動車型持平。

並且，憑藉良好的成本控制，特斯拉還在德國大幅降低了起售價。相比之下，布魯姆在日前發布於福士汽車集團內網的一次採訪中批評稱，集團的管理費用比競爭對手高出20%。

特斯拉是如何降低管理費用的？據《世界報》報道，特斯拉在格林海德工廠實行每周38小時工作制，比德國其他汽車工廠要多3小時，而僅這一項就帶來了7.9%的成本優勢。

此外，特斯拉還實行自己的薪酬標準，且是唯一一家沒有與德國最大工會IG Metall簽訂集體勞資協議的製造商，而這也有望進一步降低人力成本。甚至德國工會還抱怨：特斯拉管理層試圖在勞資委員會選舉中不斷遏制IG Metall的權力。

此外，由於格林海德工廠靠近德國與波蘭的邊境，這也意味著特斯拉可以輕鬆從波蘭獲得額外勞動力，而總體而言，波蘭每小時的勞動力成本要比德國低58%。

在德擴產仍有風險

受到車型轉換以及新車型整合的影響，2025年，格林海德工廠下線了20.2萬輛汽車，比上一年減少了9000輛。儘管市場環境一度艱難，但特斯拉勃蘭登堡公司在2025年淨利潤仍達到7710萬歐元（約6.9億港元），比2024年增加了約2000萬歐元（約1.8億港元）。

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不過特斯拉勃蘭登堡公司也在2025財年報告中坦言，擴產計劃仍存在風險，包括持續升級的地緣政治緊張局勢，以及由此引發的供應鏈中斷可能對預期產生的負面影響。

報告稱，與中美相比，企業在歐洲生產電芯面臨巨大挑戰，要想在格林海德建立完整電池價值鏈，仍取決於歐洲的經濟框架條件。

特斯拉還預計，汽車行業的競爭將進一步加劇，因為許多競爭對手擁有比特斯拉更多的資源，或者在設計、開發、製造、分銷、推廣和銷售其產品等方面更具優勢。

2026年4月29日，馬斯克（Elon Musk）出席在美國加州奧克蘭聯邦法院。（Reuters）

此外，於2022年方才建成的特斯拉德國業務仍處於早期發展階段，資源和生產能力有限，儘管銷量在增長，但電動汽車在德國整體汽車銷量中的佔比仍然較低。此外，由於格林海德工廠處於水源保護區內，儘管特斯拉宣稱並未對地下水造成污染，但該公司也擔憂工廠可能遭到環保人士的進一步攻擊。

報告還稱，建立公信力是特斯拉業務擴展的基礎。而特斯拉的產品以及管理層的言行是行業眾多評論的對象，其中可能包含誇大或無根據的批評，進而可能損害特斯拉的業務。此前，馬斯克曾因其偏右翼政治觀點多次招致批評，並導致特斯拉去年在德國一度銷售低迷，而格林海德工廠的員工人數也一度減少多達1700人。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】