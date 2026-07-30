埃及港口遭無人機襲擊　美資天然氣船起火

埃及當局7月29日發表聲明證實，兩艘船隻在埃及達米埃塔港（Damietta）起火，應急部門已迅速處置，暫無人員傷亡。英國海事安全公司安布里（Ambrey）發布初步評估報告，指事件涉無人機攻擊，由美國公司擁有、用於裝載液化天然氣（LNG）的浮動倉貯輪（Floating Storage Tanker）被擊中。路透社報道，美伊戰事似乎有蔓延跡象。



2026年7月29日，埃及達米埃塔港（Damietta）遭無人機攻擊，當局向其中一艘起火船隻射水。（SOCIAL MEDIA/via REUTERS ）

路透社報道，埃及石油部門證實有兩艘船起火，但未提及無人機攻擊，目前也未確定攻擊源頭。報道引述3位知情人士透露，無人機擊中浮動倉儲輪「Energos Winter」號並引發火災。火勢隨後蔓延至另一艘船。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，稱已聽取這宗事件的簡報。而這次事件發生之際，伊朗前一天向駐約旦美軍基地發射導彈，特朗普揚言報復，令地區局勢再度升溫。

2026年7月29日，美軍與沙特阿拉伯展開行動，對伊拉克境內的親伊朗民兵組織「人民動員」（Popular Mobilization Forces，PMF）發動空襲。圖為其中一處受襲地點。（Reuters）

美國夥沙特行動 打擊伊拉克民兵組織

與此同時，美軍和沙特阿拉伯也於29日聯合行動，對親伊朗民兵組織「人民動員」（Popular Mobilization Forces，PMF）進行打擊，以報復伊朗從伊拉克境內，對沙特的石油設施發動無人機攻擊。路透社報道，該組織多個基地遭到空襲，至少20名成員死亡、32人受傷。

雖然伊朗否認從伊拉克境內指揮空襲，但伊朗保守派《人民日報》（Hamshahri）報道，4名伊朗革命衛隊（IRGC）顧問在對伊拉克的空襲中喪生。