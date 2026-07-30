恩芬天奴為FIFA擬出讓子公司股權辯護：促進足球發展　造福球迷

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）7月29日為備受爭議的「FIFA Forward Enterprise」（FFE）引資計劃公開辯護，他強調該方案是發展機遇而非強制義務，旨在盤活足球領域未開發的商業價值，將賦能各國足球發展、惠及全球球迷。



恩芬天奴周三駁斥針對引資計劃的相關質疑，他強調該提案「只是一個提議，並非義務」，是促進足球在全球發展的「黃金機會」，並釋放「以前未開發的商業價值」。

恩芬天奴補充，該計劃「將把所有FIFA擁有的賽事，以及贊助、轉播、授權和新業務進行商業化和組織化，以造福國際足聯的211個成員協會。」

恩芬天奴又指：「世界各地的球迷都將從這項具有變革意義的賽事中受益匪淺，因為它將改變他們國家的足球格局。」

2026年7月17日，美國紐約市，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席在特朗普大樓（Trump Tower）舉行的國際足協招待會。（Reuters）

根據提案，FIFA將成立估值達200億美元的子公司FFE，並出售約兩成股權，承諾資金將用於扶持211個成員協會。一旦落實，每個成員協會將獲得高達2000萬美元（約1.6億港元）的補助，對於財政緊絀的亞非及中美洲足協而言，這筆巨款極具吸引力。

不過，這份商業藍圖因透明度、治理及世界盃過度商業化問題遭詬病，歐洲足協明確反對，認為足球的核心管理權與內核不可交易。