BTS師弟團CORTIS宿舍疑遭兩中國女私生飯闖入 被捕認買地址朝聖
撰文：中天新聞網
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韓國演藝圈再傳「私生飯」騷擾！BTS（防彈少年團）師弟團「CORTIS」宿舍日前遭兩名中國籍女子涉嫌非法闖入，警方獲報後當場逮人。
兩人供稱，是透過社交平台花錢購買宿舍地址後前往朝聖，警方目前正釐清是否已實際進入宿舍及地址外流管道。
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2中國籍女凌晨闖入被警方逮捕
綜合《東亞日報》、《News1》等韓媒報道，首爾龍山警察署表示，已依涉嫌侵入住居罪嫌，對兩名中國籍女子立案調查。兩人於23日凌晨2時許，未經允許擅入CORTIS位於首爾龍山區宿舍範圍。
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據了解，CORTIS經紀人最先察覺異狀：
宿舍門口的一個包裹被打開了，前門也開著。
擔心有陌生人闖入，立即報警處理。警方抵達現場後，在同棟建築的其他樓層找到兩名女子，並依現行犯將她們逮捕帶回調查。
警方調查時，兩人坦承是透過社交媒體（SNS）付費購買CORTIS宿舍地址，因此特地前往現場，希望近距離接觸偶像。不過，她們否認拆毀包裹，也否認曾經進入宿舍內部，警方正透過閉路電視畫面及相關證據，釐清實際侵入情形與犯案經過。
這宗事件也再次引發外界對韓國演藝圈「私生飯」亂象的關注。事實上，2025年6月，一名30多歲中國籍女子就在BTS成員柾國（Jung Kook）退伍當天，前往其位於首爾龍山區的住家，多次輸入住家大門密碼企圖進入，遭警方依涉嫌侵入住居未遂逮捕。
該女子後續被移送檢方，但最終獲不起訴（緩起訴）處分。
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