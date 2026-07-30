特朗普宣布斥資千億翻新華盛頓機場　目標兩年完工

美國總統特朗普（Donald Trump）7月29日宣布，將斥資220億美元（約1726億港元）翻新華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport, IAD），包括拆除老舊候機廳，新建大型停車樓，保留經典主航廈，目標兩年完工。



特朗普表示，是時候「對備受詬病的杜勒斯國際機場進行一次重大且早該進行的翻新」，又聲稱「將努力把它變成最好的機場」。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示工程項目無需聯邦撥款，將發行225億美元（約1765億港元）債券，由聯合航空（United Airlines）等駐場航空公司共同承擔費用。

2026年7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）和運輸部長達菲（Sean Duffy），在白宮橢圓形辦公室宣布華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport, IAD）的翻新項目。（Reuters）

始建於1962年的杜勒斯機場因設施陳舊、搭乘體驗差長期遭詬病。特朗普曾在去年12月的內閣會議上表示該機場「應該是一個很棒的機場，但它一點也不好」。

達菲表示，現時運送旅客穿梭各個航站樓的「列車運輸系統」將升級為速度更快、效率更高的「馬蹄形列車系統」預計明年春天開始動工。

值得注意的是，特朗普在該任期積極參與華盛頓地區的各種新建與翻新工廠，包括在橢圓形辦公室添加大量的金色裝飾、白宮宴會廳改建、翻新林肯紀念堂前方「倒影池」（Reflecting Pool）、打造華盛頓「凱旋門」。