日本食品消費稅明年4月擬由8%劈至1%　中低收入戶有津貼變相免稅

日本首相高市早苗7月30日正式宣布計劃由2027年4月起將食品及飲料的消費稅率由現時的8%大幅下調至1%。日媒引述經濟學家指，這項計劃預料不但對消費者幫助不大，反而可能加劇受通膨困擾的經濟形勢。



高市早苗30日指示其所領導的自民黨加快推進食品飲料稅率降至至1%計劃，將從明年4月起實施兩年。

她表示，配合現金補貼安排後，中低收入群體的稅務負擔將「實質上為零」，意思是這批市民購買基本食品、飲料時，最終毋須實際繳付消費稅。

2026年7月28日，日本首相高市早苗在東京官邸接受媒體採訪。（Reuters）

《日本經濟新聞》以豪賭來形容高市早苗推行這項計劃的決定。共同網則稱，報道指，此前，執政黨和在野黨就此議題進行數月磋商，但未能達成共識。

日本經濟研究所首席經濟學家石川智久指，雖然調降食品消費稅能暫時減輕民眾負擔，但消費者將省下的錢用於其他支出，反而會推高整體物價。

三菱日聯研究諮詢公司首席經濟學家小林真一則分析，面對強勁需求與日圓貶值帶來的進口成本壓力，企業不僅會持續加價，且商品漲價後幾乎不會再減價。因此，減稅帶來的微薄效益預計半年內就會被企業持續攀升的定價完全抵消，難以真正帶動消費。