調查揭動漫激發外國人對日本食品興趣　「這人氣角色」是最大功臣

「拉麵、豬排飯、飯糰……想嘗一嘗動漫主角吃得香噴噴的那些東西！」日本的動漫作品已經成為一種啟動子，為全球範圍掀起的日本美食熱潮推波助瀾。2024年赴日外國遊客人數超過2019年，創下歷史新高。據說外國遊客在日本旅行期間的一大期待就是「美食體驗」。



如今，除了「壽司」和「天婦羅」之外，街頭巷尾的飯糰店門前也有外國人排起長隊，不少人更是深入地方城鎮品嘗當地特色拉麵。據說在全世界深受歡迎的日本動漫，是促使日本美食越來越受到關注的一個重要因素。

美國拉麵連鎖企業Silverlage Ramen曾推出與《火影忍者》合作的產品，重現主角漩渦鳴人常去的「一樂」拉麵店（IG@silverlakeramen）

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日本食品海外宣傳中心（JFOODO）於2023年12月至2024年1月期間在動漫迷網站實施的問卷調查顯示，在被問及「是否有過在動漫作品中看到日本美食後很想吃，而且實際吃過的情況」時，51%的受訪者表示「有過」。

關於觸動自己的具體作品，不斷展現忍界精彩戰鬥場面的《火影忍者》獲得289票，講述了一個年輕人刻苦磨練烹飪手藝，並最終超越廚師父親的動漫《食戟之靈》獲得239票，分列第1、2名。然後依次是《URI!!! on ICE》、《ONE PIECE》（海賊王）、《我的英雄學院》等（點圖放大看詳細數據）：

關於「受到動漫觸動後實際吃了的」日本美食，「拉麵」以531票的壓倒性優勢高居榜首。

儘管所有動漫作品中都會出現吃拉麵的場景，但最大的功臣恐怕當屬《火影忍者》的主角漩渦鳴人。他是炙手可熱的寵兒，曾有美國拉麵連鎖企業推出聯名產品，還有人把噴塗了火影忍者圖案的流動廚房車開進了在海外舉辦的同人誌展會。

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