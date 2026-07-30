聯合國：約旦河西岸定居者暴力事件達「歷史最高水平」

聯合國人權事務高級專員辦事處7月29日警告，隨着以色列政府繼續批准新建定居點，定居者與以色列安全部隊經常聯手襲擊當地巴勒斯坦社區，被以方佔領的約旦河西岸地區暴力局勢正在惡化，相關暴力事件已達「歷史最高水平」。



聯合國人權事務高級專員辦事處報告稱，截至7月24日，今年已有76名巴勒斯坦人和一名以色列人在定居者襲擊事件中喪生。

聯合國新聞中心引述人道主義事務協調廳稱，自2023年巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列南部發動襲擊以來，定居者襲擊事件的數量逐年增加，去年已升至1835宗。

聯合國人權事務高級專員辦事處報告稱，在以色列政府財政激勵下，約旦河西岸的以色列定居者與安全部隊聯手，頻繁襲擊家庭、焚燒清真寺，並破壞及沒收財產。

圖為2025年11月30日，在以色列佔領的約旦河西岸，其中一個位於Evyatar的猶太人定居點。（Reuters）

聯合國指出，限制巴勒斯坦人獲取基本服務的出行管控措施如今比以往任何時候都更加嚴格。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人Ravina Shamdasani說：「以色列政府宣布增加定居點和前哨站的數量、以色列領導人公開呼籲對巴勒斯坦社區進行報復和集體懲罰，並威脅要將約旦河西岸變成另一個加沙——這一切都讓我們深感震驚。」

Ravina Shamdasani於29日重申：「隨著以色列定居者發動攻擊，定居點和前哨站的建設達到歷史最高水平，第三國必須緊急且一致地採取行動，制止對巴勒斯坦人民的持續殺戮和剝奪。」

2026年7月28日， 以色列佔領的約旦河西岸，一名巴勒斯坦男孩在以色列士兵面前的踩單車。（Reuters）

聯合國：必須堅持「兩國方案」

聯合國中東和平進程副特別協調員Ramiz Alakbarov於24日在耶路撒冷發表講話，稱約旦河西岸持續出現人員傷亡「令人深感震驚」，敦促以色列追究肇事者的責任，並呼籲所有相關方致力於實現「兩國方案」。

阿拉克巴羅夫28日在紐約向安理會通報情況時呼籲，各方採取緊急措施，扭轉約旦河西岸的危險局面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

