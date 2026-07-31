FIFA擬設子公司賣股權專辦世盃　歐洲足協55成員一致表決杯葛賽事

國際足協（FIFA）計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，倡議引起強烈反對。歐洲足協（UEFA）旗下的55個成員國屬會7月30日一致投票表決，如果國際足協堅持推進計劃，歐洲足協將杯葛前者旗下的所有賽事。



英國《衛報》報道，歐洲足協成員國屬會30日舉行了近兩個小時的緊急會議後，各方最終達成一致，明確拒絕國際足協的倡議。

歐洲足協在一份措詞強硬的聲明表示：「只要這些倡議仍然存在，歐洲足協國家隊都不會參加任何FIFA的比賽。除非該提議被徹底放棄，並且有約束力的保證，表明FIFA永遠不會再將其管理權或比賽開放給私人所有。」

這張攝於2026年7月30日的設計圖片中，可以看到歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，以及數個人物剪影。（Reuters）

另外，路透社報道，亞洲足協此前已向其47個成員國屬會發信，對FIFA公布計劃前未諮詢亞洲足協，表示嚴重關切和失望，並警告指若計劃未能獲各大洲足協同意，提案絕不可能成功。

根據FIFA的計劃，它們將成立「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE），負責商業和賽事營運。FIFA將保留對子公司的多數股權，但希望挑選出願意購買少數非控制股權的長期投資者，冀望在今年籌集42億美元（約329億港元）資金。

這張攝於2026年7月30日的設計圖片中，可以看到歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，以及「杯葛」的字眼。（Reuters）

FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）早前要求211個成員協會在9月19日之前，回覆是否支持計劃。該方案一旦落實，每個成員協會將獲得高達2000萬美元的補助。他為計劃辯護時，強調該方案是發展機遇，旨在剩用足球領域未開發的商業價值，促進各國足球發展、惠及全球球迷。