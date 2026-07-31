特朗普：和平委員會就哈馬斯解除武裝達成協議　以軍之後撤出加沙

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月30日表示，由其發起的「和平委員會」（Board of Peace）已達成一項歷史性協議， 全面為巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas），以及加沙地帶其他武裝組織解除武裝。他表示，在哈馬斯解除武裝後，以色列將從加沙地帶撤軍。



英國廣播公司（BBC）報道，尚不清楚哈馬斯和以色列有否參與達成協議。半島電視台則稱，已收到哈馬斯及其他巴勒斯坦派別達成協議的文件副本。以色列媒體更披露協議內容，包括交出武器時間表。



2025年12月13日，以色列軍方在加沙城發動襲擊期間，擊斃了哈馬斯高級指揮官拉賽義德（Raed Saed）。圖為巴勒斯坦人在加沙城查看以色列空襲汽車的現場。（Reuters）

稱加沙最終由巴勒斯坦新政府治理

特朗普在社交平台發文稱，這項協議是讓加沙實現由巴勒斯坦新政府治理的關鍵一步，該政府將與和平委員會密切合作，幫助巴勒斯坦人民。與此同時，以色列也將獲得應有的安全保障，加沙將不再被用作恐怖襲擊的基地。

特朗普表示，一旦解除武裝完成，以色列將從加沙撤軍，取而代之的是一支與「巴勒斯坦新警察部隊」合作的國際穩定部隊。他補充說，根據這項協議，加沙最終將交到為巴勒斯坦人民服務的新政府手中。

2026年5月16日，加沙市的哀悼者在抬著哈馬斯高級指揮官哈達德（Izz al-Din Haddad）的畫像，帶著哈達德及其妻女的遺體走在路上，為他們舉行葬禮。（Reuters）

半島電視台：哈馬斯領導人於埃及討論停火協議

哈馬斯尚未就特朗普的聲明作出評論，但半島電視台表示，已收到哈馬斯及其他巴勒斯坦派別達成協議的文件副本。

半島電視台又稱，哈馬斯領導人從上周以來，一直在埃及首都開羅，與來自埃及、卡塔爾和土耳其的斡旋方討論停火協議。據哈馬斯官員於30日稍早時間透露，會談積極且「正在取得進展」。

2026年7月12日，巴勒斯坦人查看加沙城一間金屬鑄造廠遭以色列襲擊的現場。（Reuters）

以媒：哈馬斯須6至8個月內交出武器 並交出地道等地圖

以色列第12頻道電視同日曾引述美方消息稱，哈馬斯或「很快」簽署逐步解除武裝的協議，該路線圖由「和平委員會」提出，要求哈馬斯在6至8個月內交出所有武器。

報道指出，巴勒斯坦技術官僚政府將逐步接管加沙部份地區，並核查這些地區是否還有武器。根據計劃，哈馬斯還將交出其地道、武器工廠和倉庫地圖，交出的武器將由新政府和國際穩定部隊保管。

根據協議，哈馬斯成員將獲得特赦，可繼續留在加沙地帶。以軍將在協議簽署後撤回至「黃線」，同時停止對哈馬斯領導人「定點清除」，但以軍仍可針對「迫在眉睫的威脅」採取行動。只有在哈馬斯交出全部武器後，以軍才會進一步撤離。