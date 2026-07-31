FIFA擬設子公司賣股權專辦世盃　恩芬天奴連任主席支持率受拖累

國際足協（FIFA）日前計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，引起各洲足總強烈反對。其中，歐洲足協（UEFA）旗下的55個成員國屬會7月30日一致投票表決，如果國際足協堅持推進計劃，歐洲足協將杯葛前者旗下的所有賽事。天空新聞報道，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）受事件影響，連任FIFA主席之位正迅速失去支持，世界足壇越來越多人認為恩芬天奴已無法挺過這場危機。



目前，在全球211個國家的足協中，至少有90個反對恩芬天奴的計畫。最新，北美足球協會（CONCACAF）也加入了UEFA的行列，公開反對出售世界盃所有權。報道指，有一位消息人士稱，中北美及加勒比海足總41個成員協會中的大多數對恩芬天奴失去信心。

報道指，來自加拿大的Victor Montagliani將是一個潛在的接班人。此外，歐洲足球官員據報已鎖定巴黎聖日耳門（PSG）主席艾卡利法（Nasser al-Khelaifi），於明年3月的主席選舉中挑戰恩芬天奴連任之路，從而取而代之。

對於斥巨資或令PSG觸犯公平競技條款（FFP），主席Nasser Al-Khelaifi豪言未驚過。（路透社）

UEFA在一份措詞強硬的聲明表示：「只要這些倡議仍然存在，歐洲足協國家隊都不會參加任何FIFA的比賽。除非該提議被徹底放棄，並且有約束力的保證，表明FIFA永遠不會再將其管理權或比賽開放給私人所有。」

另外，路透社報道，亞洲足協（AFC）此前已向其47個成員國屬會發信，對FIFA公布計劃前未諮詢亞洲足協，表示嚴重關切和失望，並警告指若計劃未能獲各大洲足協同意，提案絕不可能成功。