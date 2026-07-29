阿根廷與巴西翻臉！米萊為反對派站台　痛罵盧拉是小偷掀外交大戰

撰文：外來內容
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這兩個大國，掀桌子吵起來了。一個是巴西，一個是阿根廷，一切比探戈舞還更戲劇性。

聽一聽阿根廷總統米萊（Javier Milei）最新指控。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣佈將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

世界盃後，為什麼阿根廷名聲這麼差？

米萊的解釋是：這都是陰謀，阿根廷已成為「自由的象徵」，詆譭阿根廷，是「反阿根廷運動」的一部分。

米萊指控：

你知道誰在這個反阿根廷運動中投入了最多的錢嗎？巴西政府。25%的資源來自巴西政府。這個反阿根廷運動，還得到了墨西哥和美國民主黨方面的資助。

為什麼？動機，倒不是因為體育因為足球，而是意識形態。

米萊說：

他們是進步派領導人，不希望自由理念取得成功。

什麼意思？

撇開「進步」「自由」的表面詞彙，這其實是美洲左和右的鬥爭。巴西、墨西哥政府，以及美國民主黨，在美洲政治光譜中，屬於左；阿根廷政府則屬於右，所謂正邪不兩立，在右翼的米萊看來，這些左翼自然都在對付阿根廷。

說實話，這還是米萊一系列指控中比較輕的。

前不久，米萊去了巴西，沒有任何官方活動，自然也沒見總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），他去參加巴西自由黨全國大會，為小博索納羅競選總統站台。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為巴西前總統博索納羅兒子弗拉維奧在自由黨集會中宣佈將參選10月舉行的總統大選。（Reuters）

博索納羅（Jair Bolsonaro）是巴西前總統，特朗普和米萊的政治盟友，2022年大選敗給盧拉後，因捲入政變被判處27年監禁。長子小博索納羅就成為他的政治繼承人。

在巴西演講中，米萊火力全開，痛罵盧拉是「小偷」和「罪犯」，痛罵巴西政府是「社會主義渣滓」，痛罵巴西最高法院法官德莫賴斯是「廢物」，因為德莫賴斯拒絕米萊去探望監獄中的博索納羅。

一個外國總統，不請自來，為反對派站台，還將總統、最高法院法官罵了個狗血噴頭。巴西外交部痛批，這是兩國203年曆史交往中前所未有的先例。

憤怒的巴西，召見阿根廷大使要求解釋，並一把召回了駐阿根廷大使。

米萊炮轟盧拉「流氓」　巴西外交部召回駐阿根廷大使巴西前總統博爾索納羅兒子宣布參加大選　獲米萊支持挑戰盧拉

米萊指控對嗎？反正，在拉美，有人支持有人反對。

阿根廷前總統費爾南德斯（Alberto Fernández）就痛批：

米萊瘋狂地跑到巴西，要求見那個被關押在監獄裏的政變策劃者。侮辱一個友好國家的總統，以及我們的主要貿易伙伴，這是不可原諒的行為。

哦，費爾南德斯屬於左翼。

在墨西哥，針對米萊的指控，墨西哥女總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）回應，米萊一派胡言，相反，「這裏確實存在一場從多處策劃的針對我們政府的運動」。

嗯，辛鮑姆是猶太人，但在墨西哥，也屬於左翼。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）2026年7月8日在墨西哥會見傳媒（Reuters）

而為了對盧拉施壓，特朗普政府以所謂不公平貿易為由，最近對巴西加徵了兩輪懲罰性關稅。儘管在美國和巴西貿易結構中，美國出口巴西多，巴西還是逆差，但並不妨礙美國言之鑿鑿指控巴西不公平貿易。

哦，特朗普（Donald Trump，又譯川普）屬於右翼，在政治光譜上，與米萊、博索納羅屬於同氣連枝。

巴西也很硬氣，最近拒絕給美國兩名高官發放簽證。在巴西看來，這兩人沒安好心，來巴西就是來抹黑巴西大選的。

在一次競選演講中，盧拉就警告，巴西是主權國家，國家命運將由全體選民決定，任何外部勢力不得干預：

任何企圖從外部干預巴西選舉的人都將付出沉重代價。

至於米萊最新的指控，有記者詢問盧拉，你怎麼看？盧拉不屑一顧回答：那個傢伙是誰？

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，世界就是這樣的怪誕。

如果我們熟悉特朗普、熟悉博索納羅的種種舉動，自然也就不會對米萊的指控感到驚詫。

怎麼說呢？就像武俠小說中的正邪不兩立，雙方都是義正詞嚴，都認為自己才是站在正確一邊，然後擺開陣勢，各種廝殺，上得了枱面上不了枱面的手段一起上。

反正，前面說了，美國對巴西順差，但不妨礙美國痛罵巴西不公平貿易。對美國來說，理由還不好找？

阿根廷在貿易上，對巴西有求更多，但也不妨礙米萊將盧拉罵個狗血噴頭。人性的偏執與陣營的對立交織，便會催生諸多違背常識的荒誕，這便是複雜國際政治的常態。

所以，我們很多常理想不通的事情，現實就發生了，讓人大開眼界。

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第二，拉美真是很撕裂。

右翼不行，左翼上；左翼沒搞好，右翼接着搞，200多年了，就像鐘擺一樣來回搖擺，真是鬧鬨鬨你方唱罷我登場。

其間，還有美國各種上下其手。所以，墨西哥有句俗話就是：墨西哥最大的悲哀，不是離上帝太遠，而是離美國太近。

但拉美也有夢想。

米萊在最近訪談中就說：我最大的夢想是讓阿根廷再次偉大——讓阿根廷重回偉大國家的道路……我希望阿根廷在30或40年內，成為世界上最偉大的國家。

2026年7月16日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）確認因迷信好運加持，將缺席該決賽，全程留守總統官邸觀賽。（Reuters）

讓阿根廷再次偉大，這是呼應和致敬特朗普，因為特朗普最著名的口號，就是「讓美國再次偉大」。

但我們也要知道，阿根廷確實曾經闊過，曾名列世界十大經濟體，一度歐洲人稱讚某個人有錢，就會說「你富得像個阿根廷人」。

我們今天說「中等收入陷阱」，最突出的一個例子，就是阿根廷。阿根廷迫切希望走出泥潭，最後選出了很不一般的米萊，開始了人類歷史上一次大規模的社會實驗。

米萊這樣的做法，夢想能夠實現嗎？

第三，更精彩肯定還在後面。

如果小博索納羅成功，無疑，巴西和阿根廷關係，將翻開新的一頁。但如果盧拉繼續，你看吧，巴西和阿根廷，且鬥得歡呢，而且，特朗普肯定很喜歡火上澆油再加點猛料。

在委內瑞拉突襲成功，刺激了特朗普在伊朗冒險，但在伊朗冒險沒成功，不排除又刺激美國回拉美繼續折騰。

即便阿根廷內部，米萊的麻煩少嗎？

通脹還在繼續，民生問題多多。世界盃阿根廷輸給了西班牙，結果布宜諾斯艾利斯街頭，馬上一片騷亂……

哦，米萊最近還攤上了麻煩，正在被刑事調查。

阿根廷檢方指控，米萊不久前去巴西，不是國務活動，但卻動用了總統專機、官方隨行人員以及國家資源，參加的是一個黨派政治活動，去為小博索納羅站台，涉嫌挪用公款和違反公職人員職責……

這就越來越有意思了。

戲，永遠比劇本精彩；人，永遠比立場複雜。

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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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