阿根廷與巴西翻臉！米萊為反對派站台　痛罵盧拉是小偷掀外交大戰

這兩個大國，掀桌子吵起來了。一個是巴西，一個是阿根廷，一切比探戈舞還更戲劇性。



聽一聽阿根廷總統米萊（Javier Milei）最新指控。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣佈將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

世界盃後，為什麼阿根廷名聲這麼差？

米萊的解釋是：這都是陰謀，阿根廷已成為「自由的象徵」，詆譭阿根廷，是「反阿根廷運動」的一部分。

米萊指控：

你知道誰在這個反阿根廷運動中投入了最多的錢嗎？巴西政府。25%的資源來自巴西政府。這個反阿根廷運動，還得到了墨西哥和美國民主黨方面的資助。

為什麼？動機，倒不是因為體育因為足球，而是意識形態。

米萊說：

他們是進步派領導人，不希望自由理念取得成功。

什麼意思？

撇開「進步」「自由」的表面詞彙，這其實是美洲左和右的鬥爭。巴西、墨西哥政府，以及美國民主黨，在美洲政治光譜中，屬於左；阿根廷政府則屬於右，所謂正邪不兩立，在右翼的米萊看來，這些左翼自然都在對付阿根廷。

說實話，這還是米萊一系列指控中比較輕的。

前不久，米萊去了巴西，沒有任何官方活動，自然也沒見總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），他去參加巴西自由黨全國大會，為小博索納羅競選總統站台。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為巴西前總統博索納羅兒子弗拉維奧在自由黨集會中宣佈將參選10月舉行的總統大選。（Reuters）

博索納羅（Jair Bolsonaro）是巴西前總統，特朗普和米萊的政治盟友，2022年大選敗給盧拉後，因捲入政變被判處27年監禁。長子小博索納羅就成為他的政治繼承人。

在巴西演講中，米萊火力全開，痛罵盧拉是「小偷」和「罪犯」，痛罵巴西政府是「社會主義渣滓」，痛罵巴西最高法院法官德莫賴斯是「廢物」，因為德莫賴斯拒絕米萊去探望監獄中的博索納羅。

一個外國總統，不請自來，為反對派站台，還將總統、最高法院法官罵了個狗血噴頭。巴西外交部痛批，這是兩國203年曆史交往中前所未有的先例。

憤怒的巴西，召見阿根廷大使要求解釋，並一把召回了駐阿根廷大使。

米萊指控對嗎？反正，在拉美，有人支持有人反對。

阿根廷前總統費爾南德斯（Alberto Fernández）就痛批：

米萊瘋狂地跑到巴西，要求見那個被關押在監獄裏的政變策劃者。侮辱一個友好國家的總統，以及我們的主要貿易伙伴，這是不可原諒的行為。

哦，費爾南德斯屬於左翼。

在墨西哥，針對米萊的指控，墨西哥女總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）回應，米萊一派胡言，相反，「這裏確實存在一場從多處策劃的針對我們政府的運動」。

嗯，辛鮑姆是猶太人，但在墨西哥，也屬於左翼。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）2026年7月8日在墨西哥會見傳媒（Reuters）

而為了對盧拉施壓，特朗普政府以所謂不公平貿易為由，最近對巴西加徵了兩輪懲罰性關稅。儘管在美國和巴西貿易結構中，美國出口巴西多，巴西還是逆差，但並不妨礙美國言之鑿鑿指控巴西不公平貿易。

哦，特朗普（Donald Trump，又譯川普）屬於右翼，在政治光譜上，與米萊、博索納羅屬於同氣連枝。

巴西也很硬氣，最近拒絕給美國兩名高官發放簽證。在巴西看來，這兩人沒安好心，來巴西就是來抹黑巴西大選的。

在一次競選演講中，盧拉就警告，巴西是主權國家，國家命運將由全體選民決定，任何外部勢力不得干預：

任何企圖從外部干預巴西選舉的人都將付出沉重代價。

至於米萊最新的指控，有記者詢問盧拉，你怎麼看？盧拉不屑一顧回答：那個傢伙是誰？

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，世界就是這樣的怪誕。

如果我們熟悉特朗普、熟悉博索納羅的種種舉動，自然也就不會對米萊的指控感到驚詫。

怎麼說呢？就像武俠小說中的正邪不兩立，雙方都是義正詞嚴，都認為自己才是站在正確一邊，然後擺開陣勢，各種廝殺，上得了枱面上不了枱面的手段一起上。

反正，前面說了，美國對巴西順差，但不妨礙美國痛罵巴西不公平貿易。對美國來說，理由還不好找？

阿根廷在貿易上，對巴西有求更多，但也不妨礙米萊將盧拉罵個狗血噴頭。人性的偏執與陣營的對立交織，便會催生諸多違背常識的荒誕，這便是複雜國際政治的常態。

所以，我們很多常理想不通的事情，現實就發生了，讓人大開眼界。

第二，拉美真是很撕裂。

右翼不行，左翼上；左翼沒搞好，右翼接着搞，200多年了，就像鐘擺一樣來回搖擺，真是鬧鬨鬨你方唱罷我登場。

其間，還有美國各種上下其手。所以，墨西哥有句俗話就是：墨西哥最大的悲哀，不是離上帝太遠，而是離美國太近。

但拉美也有夢想。

米萊在最近訪談中就說：我最大的夢想是讓阿根廷再次偉大——讓阿根廷重回偉大國家的道路……我希望阿根廷在30或40年內，成為世界上最偉大的國家。

2026年7月16日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）確認因迷信好運加持，將缺席該決賽，全程留守總統官邸觀賽。（Reuters）

讓阿根廷再次偉大，這是呼應和致敬特朗普，因為特朗普最著名的口號，就是「讓美國再次偉大」。

但我們也要知道，阿根廷確實曾經闊過，曾名列世界十大經濟體，一度歐洲人稱讚某個人有錢，就會說「你富得像個阿根廷人」。

我們今天說「中等收入陷阱」，最突出的一個例子，就是阿根廷。阿根廷迫切希望走出泥潭，最後選出了很不一般的米萊，開始了人類歷史上一次大規模的社會實驗。

米萊這樣的做法，夢想能夠實現嗎？

第三，更精彩肯定還在後面。

如果小博索納羅成功，無疑，巴西和阿根廷關係，將翻開新的一頁。但如果盧拉繼續，你看吧，巴西和阿根廷，且鬥得歡呢，而且，特朗普肯定很喜歡火上澆油再加點猛料。

在委內瑞拉突襲成功，刺激了特朗普在伊朗冒險，但在伊朗冒險沒成功，不排除又刺激美國回拉美繼續折騰。

即便阿根廷內部，米萊的麻煩少嗎？

通脹還在繼續，民生問題多多。世界盃阿根廷輸給了西班牙，結果布宜諾斯艾利斯街頭，馬上一片騷亂……

哦，米萊最近還攤上了麻煩，正在被刑事調查。

阿根廷檢方指控，米萊不久前去巴西，不是國務活動，但卻動用了總統專機、官方隨行人員以及國家資源，參加的是一個黨派政治活動，去為小博索納羅站台，涉嫌挪用公款和違反公職人員職責……

這就越來越有意思了。

戲，永遠比劇本精彩；人，永遠比立場複雜。

【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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