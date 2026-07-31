意大利呼籲將西班牙踢出神根區　休達移民危機引爆兩國外交風波

數以千計移民強闖西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），相關畫面在社群媒體流傳後，引發歐洲反移民政治人物激烈反應。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）甚至呼籲將西班牙踢出歐洲神根區（Schengen Area）。



據《政治報》（POLITICO）7月31日報道，梅洛尼在X平台發文，稱休達失控的非法移民對歐洲邊境安全構成實質威脅，並揚言意大利準備採取行動，包括透過非常規措施，以捍衛邊境並確保公民安全。

+ 1

梅洛尼聯同副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）及外長塔亞尼（Antonio Tajani）——即執政右翼聯盟三大黨魁——共同呼籲暫停神根協定，或將西班牙踢出這個29國自由通行區。塔亞尼更將休達亂局歸咎於西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）的移民政策——該政策承諾將數十萬非法移民合法化。

此言引發西班牙外長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）強烈反擊，他召見意大利駐西大使，並在X公開回應塔亞尼：「這番言辭不配為一個夥伴兼友好國家的外長，我們期望的是歐洲團結，而非黨派民粹。」梅洛尼與桑切斯上月歐洲領袖會議期間已就移民問題交鋒。