派路任命最後關頭取消　馬甸尼上任16日下台　意大利足球亂局難治

2026世界盃，4屆冠軍意大利再次無份。2014巴西世界盃分組賽出局後，已連續3屆缺席決賽周。2020贏得歐國盃，難阻意大利足球積弱與沉淪的現實，危難之中，或許需要一個有魄力與能力的名帥，然而由安察洛堤到哥迪奧拿，均無意蹚這潭渾水。

群龍無首之際，AC米蘭兩大名宿「捱義氣」出山，馬甸尼（Paolo Maldini）出任技術總監，李安納度當顧問，協助國家隊尋找新帥。一再遭到大牌名帥婉拒，二人終找到派路（Andrea Pirlo）願意掌帥，卻又因派路與俄羅斯博彩公司的贊助合約存在「政治風險」，意大利足總在最後關頭取消任命，馬甸尼與李安納度隨即憤而雙雙請辭。一切又要推倒重來，意大利足球亂局不知如何收拾。



7月11日，馬甸尼、李安納度齊齊加入意大利足總，帶來一番新氣象，可惜只維持16日二人便雙雙請辭。（Getty Images）

馬甸尼「捱義氣」出山 李安納度當顧問助尋主帥

當平庸但很努力的加度素，無法帶領意大利進軍世界盃，今年4月他在外圍賽附加賽決賽負波斯尼亞3日後請辭，藍衣軍團帥位便一直空懸至今。在位8年基本上無甚建樹的意大利足總主席加雲拿（Gabriele Gravina），在男子國家隊連續3屆缺席世界盃之下終於落台，拖延至6月22日前意國奧委會主席馬拿高（Giovanni Malago）勝選，接任足總主席一職。

重建意大利國家隊任重道遠，前國家隊隊長馬甸尼出山擔任技術總監，還找來AC米蘭隊友、巴西前國腳李安納度以顧問身份加入團隊，協助尋找新任主教練。馬甸尼在AC米蘭的「恩師」安察洛堤，以跟巴西國家隊的合約至2030世界盃後才屆滿為由婉拒，剛離開曼城的哥迪奧拿，則堅持要休息一年，同樣無意接手。

安察洛堤是意大利新帥首選，可是他以跟巴西合約至2030年才屆滿為由已婉拒。（路透社）

安察洛堤、哥迪奧拿先後拒絕 派路任命遭剎停

以意大利國家隊目前的慘不忍睹的狀況，可以扭轉乾坤的機會微乎其微，頂級名帥當然不願貿貿然「入火坑」敗壞名聲，馬甸奴和李安納度難免要出動「友情牌」。派路轉任教練後，執教成績跟加度素亦是差不多，然而身為史上最佳中場球員之一，他願意掌帥對意大利始終有正面作用。

可是正當派路快要跟意大利足總簽約，國內有政客對派路為俄羅斯博彩公司Fonbet擔任代言人提出關注，認為他此舉違背意大利在俄烏戰爭中支持烏克蘭的立場。意大利足總終改變主意，決定不會任命派路當國家隊新帥。派路周一隨即在IG發長文聲明，宣稱他不再是意大利主帥人選，同時強調與Fonbet的合約純屬商業和體育合作，「近日我見證大量關於我的名字以及可能擔任意大利國家隊主教練的痛苦討論，為尊重相關機構、意大利足總和有關人士，我一直保持沉默至今，但我感到有責任澄清某些方面的事情。」

派路的意大利國家隊主帥任命最後關頭取消。（路透社）

派路長文自辯 與俄羅斯博彩公司合作與政治無關

「我的整個職業生涯，從球員到教練，從事的所有活動一直完全遵守工作及簽約地點的當地法律。近日引發爭議的專業合作是我在阿聯酋工作生涯的一部分，而且那只限商業及體育性質。」派路續稱，「將這次合作歸咎政治原因，相當於向我作出我從未表達亦不屬於我的指控。」嚴辭反駁政客質疑的同時，不忘多謝兩個老友，「我想多謝馬甸尼和李安納度給予我的尊重和信任。我知道他們的專業和嚴謹，以及一直以來對意大利足球的熱愛。」

派路說，「很遺憾一項體育決策，很快拖進一場雖然關於我，但同時那些意圖和意義均不屬於我的公開辯論。」他最後總結，「我對意大利的愛不會因為一個職位而改變，那是我的歷程、我的身份的一部分，並且會伴隨着我，直到永遠。」

派路在IG以長文自辯。（IG）

馬甸尼、李安納度雙雙憤而請辭 二人上任僅16天

派路的任命，最後關頭被意大利足總主席馬拿高阻止，據悉令馬甸尼憤怒，隨即與李安納度雙雙請辭。二人在7月11日才興高采烈上任，結果只是16日後，便因主帥任命憤而離任。

安察洛堤、哥迪奧拿拒絕，第三選擇派路亦不行，意大利主帥「尋人」工作又要重新展開，到底文仙尼（Roberto Mancini）、干地（Antonio Conte）是否願意再次回巢掌帥， 嘗試收拾一下這個爛攤子？