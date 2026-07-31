WSJ：華府擬向計劃留美工作外國學生收取10萬美元費用

《華爾街日報》7月30日報道，美國特朗普（Donald Trump）政府正考慮向計劃在美國大學畢業後留美工作的外國學生，收取10萬美元（約78萬港元）費用。報道指，有關費用針對「選擇性實習訓練」項目（OPT），該項目允許持學生簽證的外國學生，畢業後在美國工作1至3年。



報道指，上述收費方案現時仍在國土安全部作內部討論，仍未敲定具體內容，包括由外國留學生還是他們的潛在僱主支付費用等。2024年，有近42萬名外國人透過OPT項目在美國工作。

報道指，假如華府落實新收費，將削弱美國留學對海外學生的吸引力，首當其衝的包括致力招收外國學生的美國大學，以及招聘國際生填補技術崗位缺口的矽谷和華爾街企業。

2026年7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普重返白宮後收緊移民政策，去年9月簽發公告，對高技術外國勞工的H-1B簽證申請，徵收每年10萬美元費用，但波士頓上訴法院上周叫停相關計劃。

一般來說，直接持H-1B簽證來美的外國人通常被IT和會計公司招聘，而科技和金融領域的頂尖公司通常更傾向於從美國頂尖大學招聘，並在員工入職幾年後將其學生簽證轉為H-1B簽證。這樣一來，對OPT徵收的新費用，將更直接地針對這些公司。

報道指，國土安全部正制定一項更廣泛的法規，以重寫OPT的規則，預計最快將於今年秋季發布。OPT計畫是吸引國際學生赴美留學的主要因素之一。支持者認為，如果沒有OPT，大多數國際學生畢業後將被迫立即離開美國，迫使他們將在美國大學獲得的技能帶到海外市場。