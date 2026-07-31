哈馬斯：加沙和平方案要落實 以色列須先行履約
撰文：韓學敏
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在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示美方與哈馬斯達協議後，路透社7月31日引述哈馬斯高級官員指，美方公布的加沙和平方案能否落實，取決於以色列能否先履行去年一項協議中的承諾。
特朗普本周四（7月31日）在「Truth Social」發文，宣布其「和平委員會」就哈馬斯全面解除武裝達成協議。哈馬斯官員哈馬德（Ghazi Hamad）向路透社稱，該協議是超越解除武裝的「全面框架」，以以色列落實去年埃及沙姆沙伊赫協議第一階段為前提。
哈馬德說，以色列須停止攻擊加沙、將部隊撤至去年10月位置，並增加運入加沙的物資與援助。他強調：「我們向調停方堅持，以色列必須遵守協議。」唯有以方履行義務，哈馬斯才會將武器移交新設技術官僚機構「加沙行政管理全國委員會」（NCAG）。
報道指，一名以色列官員本周四表示，哈馬斯解除武裝、加沙非軍事化前，以方不會撤至所謂「黃線」之後。雙方就撤軍與解除武裝先後次序各執一詞，協議落實前景未明。
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