特朗普授權官員禁電子垃圾出口　以加強回收關鍵礦產

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月30日簽令，授權官員禁止出口含有關鍵礦產的廢舊電池等工業廢料，以推動國內回收利用這些關鍵礦產，降低對中國供應鏈的依賴。



特朗普30日簽署一項命令，在《國防生產法》下授權商務部制定條例禁止這類可回收關鍵礦產與材料被運到海外。

熟悉決策過程的白宮官員透露，特朗普政府希望將這些材料，尤其是鎢（tungsten）和被稱為「黑粉」（black mass）的粉碎電池材料，轉移給國內的再循環業者。

2026年7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

建立新礦和處理設施往往需時數年，特朗普政府如今尋求更快捷的方案，把原本就存在的關鍵材料留在國內再循環。美國平均每月出口近3.3萬公噸的電子垃圾，許多含有鋰和其他可再循環的關鍵礦物。

這引起當地業界長期的不滿，認為把材料留在國內，更有助於美國實現關鍵礦產自足自給的目標，也能減少往往勢必引起國內民眾不滿的礦山開採項目。

據俄亥俄州一個再循環業公司Cirba Solutions本月發布的調查，美國人若知道將他們的老舊電子產品再循環可幫助國家減少對外國礦產供應的依賴，約84%的人會更願意這麼做。

特朗普20日剛簽署另一項行政令，從明年1月起收緊美國國防承包商向中國購買關鍵礦產的條例，其中鎢的供應情況最為吃緊。

這張攝於2025年7月26日的設計圖片中，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在美國國旗前方。（Getty）

然而，美國自2015年以來就沒有再進行任何商業性質的開採項目，全球供應鏈如今依舊由中國主導，因此電子廢料是美國本土獲取這類材料的少數管道之一。

一家私人再循環公司Amermin今年3月致函商務部說，鎢的出口對美國工業和軍事戰備狀態造成不可接受的風險。

中美去年爆發關稅戰，中國對稀土等關鍵礦產實施出口管制，嚴重打擊美國和多國製造業者，促使美國大力推動與盟友建立替代供應鏈，減少對中國的依賴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

