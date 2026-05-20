美媒：特朗普6月將出席法國G7峰會　料討論貿易、關鍵礦產等議題

美媒Axios於5月19日引述白宮消息指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下月將出席在法國舉行的七國集團（G7）峰會，料將討論貿易、人工智能（AI）、關鍵礦產供應鏈安全等議題。



報道指，七國集團峰會將於6月15日至17日在法國東部城市埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。由於特朗普在伊朗戰爭方面對英國、法國等G7成員國的立場不滿，加上峰會舉行前一日適逢其80歲生日，外界曾猜測他本人或不會出席峰會。

2017年5月26日，在意大利西西里（Sicily）舉行的七國集團（G7）峰會開始之前，G7國家旗幟以及歐盟的旗幟矗立在當地古老圓形劇場的舞台上。（Reuters）

報道提及，儘管伊朗戰爭或成討論議題之一，但特朗普更希望討論其他議題，包括促進美國出口、將美國向歐洲受援國提供的援助與貿易掛鉤、推廣採用美國開發的人工智能（AI）、打擊毒品走私和非法移民。

特朗普預料將與其他G7成員國商議，有關協調削弱中國對關鍵礦產供應鏈控制的相關事宜。

2026年5月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）結束中國之行返回白宮時，向鏡頭做出手勢。（Reuters）

該白宮消息人士稱，這次峰會的重點是凝聚共識，為後續合作奠定基礎，因此G7成員國屆時不會簽署正式協議。