美媒：特朗普6月將出席法國G7峰會 料討論貿易、關鍵礦產等議題
撰文：劉耀洋
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美媒Axios於5月19日引述白宮消息指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下月將出席在法國舉行的七國集團（G7）峰會，料將討論貿易、人工智能（AI）、關鍵礦產供應鏈安全等議題。
報道指，七國集團峰會將於6月15日至17日在法國東部城市埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。由於特朗普在伊朗戰爭方面對英國、法國等G7成員國的立場不滿，加上峰會舉行前一日適逢其80歲生日，外界曾猜測他本人或不會出席峰會。
報道提及，儘管伊朗戰爭或成討論議題之一，但特朗普更希望討論其他議題，包括促進美國出口、將美國向歐洲受援國提供的援助與貿易掛鉤、推廣採用美國開發的人工智能（AI）、打擊毒品走私和非法移民。
特朗普預料將與其他G7成員國商議，有關協調削弱中國對關鍵礦產供應鏈控制的相關事宜。
該白宮消息人士稱，這次峰會的重點是凝聚共識，為後續合作奠定基礎，因此G7成員國屆時不會簽署正式協議。
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