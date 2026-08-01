休達非法移民危機增至57死　意大利暫停與西班牙神根自由通行協議

西班牙北非的飛地休達（Ceuta）陷入非法移民危機，約5萬偷渡者從摩洛哥湧入該地。西班牙政府駐休達代表稱，當局已在西班牙一側的邊境線上找到57具遺體。針這一情況，意大利內政部7月31日表示，意方將暫停與西班牙之間的歐盟神根區（Schengen）自由通行協議。



路透社報道，西班牙政府駐休達代表表示，部份罹難者從海路偷渡時溺斃，部份罹難者則是在試圖攀爬邊境圍欄的防波堤時被意外壓死。他表示，摩洛哥一側邊境可能還有更多傷亡。

這次非法移民危機引起部份歐盟成員國對移民借道西班牙湧入本國的憂慮，儘管西班牙內政部指，他們目前已扭轉大批非法移民湧入休達的浪潮，約2.5萬人自願折返摩洛哥，但意大利政府仍然於當日稍後宣布暫停與西班牙之間神根區協議。

據報道，雖然意大利與西班牙沒有陸地邊界，但此舉將影響乘坐飛機或輪船往返於兩國之間的民眾。

2026年7月31日，來自摩洛哥的偷渡者通過海路和陸路，抵達西班牙休達邊境。（Reuters）

另外，意大利內政部在聲明中表示，它也與法國方面達成一致，加強兩國之間陸地邊界的管控；法國內政部長努涅茲（Laurent Nunez）稍早此表示，他已下令立即加強對西班牙邊境的檢查，惟未透露具體措拖。