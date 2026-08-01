日球星三笘薰駕車衝紅燈撞傷踩單車婦　檢方不起訴：2人均闖紅燈

日本國腳三笘薰7月8日在東京駕車時衝紅燈，撞傷一名踩單車的女子，一度面臨過失致他人受傷的指控。然而，東京地方檢察廳31日表示，他們基於包括涉事2人當時均闖紅燈在內的數頂證據，決定不對其提出起訴。



日本電視台（Nippon TV）及日本放送協會（NHK）31日報道，意外發生於7月8日上午8時45分左右，三笘駕駛車輛駛入位於東京都板橋區的十字路口後，與來自右側的單車相撞。踩單車女子受輕傷。

2025年2月14日，英超第26輪賽事，白禮頓主場迎戰車路士，圖為日本翼鋒三笘薰（Kaoru Mitoma）射入首球後興奮地慶祝。（Reuters）

東京警視廳23日將案件移送檢方，並交由檢方判斷是否作出刑事處分。

最終，東京地方檢察廳在作出調查後，於31日稱考慮到雙方當時皆闖紅燈而處於危險境地，以及其他一系列證據，決定不起訴三笘薰。

2025年2月8日，英格蘭足總盃第四圈賽事， 白禮頓主場迎戰車路士，圖為白禮頓日本翼鋒三笘薰（Kaoru Mitoma）射入反超前一球後慶祝。（Reuters）

三笘薰生於神奈川縣，目前效力於英超球隊白禮頓，他5月時因左腳受傷，而未能參與剛剛結束的2026年世界盃。