世界盃2026｜日本大軍缺三笘薰南野拓實　39歲長友佑都五度出戰

日本國家隊領隊森保一周五（15日）正式公布2026美加墨世界盃的最終26人大軍名單。剛在英超受傷的白禮頓球員三笘薰落選，由「天才中場」久保建英領銜，這份名單最矚目之處，莫過於外流兵達23人，本土效力球員僅3人，差距比例為歷來之最。



日本隊今次點兵驚喜有限但戰力有所保證，26人名單中23名球員效力海外球會，分布英超、德甲、西甲、意甲及荷甲等歐洲主流聯賽，超過2022世界盃19人海外班底，為歷屆之最。其中中前場球員更全部由外流球員組成。

日本隊公布世界盃26人大名單。（Getty Images）

另外三名球員則是本土J1聯賽球員，包括兩位門將早川友基與大迫敬介，另一位則是39歲長友佑都，他將迎來生涯第5次世界盃之旅，有望成為首位五度參加世界盃的亞洲球員。長友佑都曾在3月份拉傷，直至10日前才傷愈復出，森保一最終仍決定徵召這位「精神支柱」入伍。

39歲長友佑都將第5次征戰世界盃。（Getty Images）

而三笘薰則是沒有這麼幸運，他在上周末白禮頓3：0戰勝狼隊比賽中一次非對抗情況下受傷，賽後診斷為腿筋受傷，賽季提前收咧。經醫療團隊判斷，三笘薰很難在賽事期間康復，森保一只能忍痛放棄他。這名左路盤扭王最後時刻遺憾因傷無緣，無疑會對日本隊產生一定影響，但擁有堂安律、田中碧、久保健英等球員，整體戰力不弱。此外，上年12月時十字韌帶斷裂的南野拓實亦落選。

三笘薰在世界盃前最後階段受傷，無緣參加生涯第2次世界盃。（Getty Images）

日本今屆與荷蘭、突尼西亞、瑞典同組，將嘗試打破16強止步魔咒。

日本2026世界盃26人大軍名單：

門將：早川友基（鹿島鹿角）、大迫敬介（廣島三箭）、鈴木彩艷（帕爾馬）

後衛：長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（聖圖爾登）、板倉滉（阿積士）、渡邊剛（飛燕諾）、富安健洋（阿積士）、伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）、瀨古步夢（勒哈弗爾）、菅原由勢（雲達不來梅）、鈴木淳之介（哥本哈根）

中場及前鋒：遠藤航（利物浦）、伊東純也（亨克）、鐮田大地（水晶宮）、小川航基（奈梅亨）、前田大然（些路迪）、堂安律（法蘭克福）、上田綺世（飛燕諾）、田中碧（列斯聯）、中村敬斗（蘭斯）、佐野海舟（緬恩斯）、久保建英（皇家蘇斯達）、鈴木唯人（弗賴堡）、鹽貝健人（禾夫斯堡）、後藤啟介（聖圖爾登）