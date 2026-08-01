FIFA擬設子公司賣股權辦世界盃惹反彈　恩芬天奴宣布取消計劃

國際足協（FIFA）計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，倡議引起強烈反對。FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）發聲明指，FIFA已取消相關計劃。



恩芬天奴7月31日發聲明表示，他們認真聽取了所有意見後，認為該項目造成足球界的分裂，不論該項目的支持程度如何，這種分裂都不再符合最初設想的目標。

恩芬天奴強調：「我們計劃的宗旨始終及永遠是團結和進步，因此這項提案將不會被實施。」

這張攝於2026年7月30日的設計圖片中，可以看到歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，以及數個人物剪影。（Reuters）

根據FIFA原本的計劃，它們將成立「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE），負責商業和賽事營運。FIFA將保留對子公司的多數股權，但希望挑選出願意購買少數非控制股權的長期投資者，冀望在今年籌集42億美元（約329億港元）資金。

然而，此舉引來多方反對，歐洲足協（UEFA）旗下的55個成員國屬會7月30日一致投票表決，如果FIFA堅持推進計劃，歐洲足協將杯葛FIFA旗下的所有賽事；北美足球協會（CONCACAF）也加入UEFA的行列，公開反對出售世界盃所有權。

恩芬天奴的高級顧問科德羅（Carlos Cordeiro）31日稍早甚至請辭，表明反對計劃。

2026年2月12日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在活動中發表講話。（Reuters）

恩芬天奴在聲明最後補充，他接下來的目標，是在未來幾天和幾週內本着對足球運動的共同興趣，將所有相關方重新聚集在一起，繼續在世界各地發展足球，尤其是在那些最需要外界支持的國家。