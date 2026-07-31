FIFA擬設子企賣股權辦世盃　恩芬天奴高級顧問辭職　表態反對計劃

國際足協（FIFA）計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，倡議引起強烈反對。FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的高級顧問科德羅（Carlos Cordeiro）7月31日請辭，表明反對計劃。



科德羅也是美國足總前主席，他在最新聲明稱FIFA的新計劃「對國際足協成員協會、對足球運動、對足球的長遠未來都是一項糟糕協議。」他指自己並未參與這項計劃，並明確反對該方案。

2026年2月12日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在活動中發表講話。（Reuters）

FIFA成立子公司並賣股權的計劃，引來多方反對，歐洲足協（UEFA）旗下的55個成員國屬會7月30日一致投票表決，如果FIFA堅持推進計劃，歐洲足協將杯葛FIFA旗下的所有賽事。

北美足球協會（CONCACAF）也加入UEFA的行列，公開反對出售世界盃所有權。

這張攝於2026年7月30日的設計圖片中，可以看到歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，以及「杯葛」的字眼。（Reuters）

恩芬天奴則強調該方案是發展機遇而非強制義務，把所有FIFA擁有的賽事，以及贊助、轉播、授權和新業務進行商業化和組織化，以造福國際足聯的211個成員協會，旨在惠及全球球迷。

根據FIFA的計劃，它們將成立「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE），負責商業和賽事營運。FIFA將保留對子公司的多數股權，但希望挑選出願意購買少數非控制股權的長期投資者，冀望在今年籌集42億美元（約329億港元）資金。