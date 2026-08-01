桑切斯到訪休達遭民眾噓聲辱罵：西班牙已淪為「第三世界」
撰文：林嘉敏
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大批5萬偷渡者從摩洛哥湧入西班牙北非的飛地休達（Ceuta），這座僅7萬人口的小城陷入動盪。當地民眾強烈抗議首相桑切斯（Pedro Sánchez）的移民政策，痛批其將西班牙拖入混亂，淪為「第三世界亂象國度」。
多名海外西班牙民眾表示，西班牙因失控移民潮治安暴跌，犯罪頻發，出現車窗被砸、車輛失竊、財物被搶等亂象，社會治安遠不及美國，讓民眾毫無安全感。
桑切斯周五（7月31日）到訪休達視察時，遭當地民眾當眾噓聲辱駡。人們怒斥「每個人都討厭他」、「西班牙現在看起來像個第三世界國家」、「桑切斯要為這一切負責，他是個無賴」……
當地居民哭訴被政府拋棄，警方警力不足、未及時啟動緊急預案、部署軍隊，管控軟弱，放任邊境失守，任由移民滋生各類違法行徑。報道指，當地民眾權益受損、求助無門。
西班牙反對派也猛烈抨擊桑切斯，指責其放任移民湧入，拖累住房、醫療體系，釀成各類治安慘案，更質疑其借移民危機掩蓋自身及政黨的腐敗醜聞。
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