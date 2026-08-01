BTS美國巡唱14場　海量粉絲湧紐約　掀起消費熱潮或超越世界盃

韓國偶像團體防彈少年團BTS時隔四年重啟全球巡演，將於八至九月在美國六座城市舉辦14場演唱會，海量粉絲本週末湧入紐約帶動強勁消費熱潮，拉動地方經濟顯著增長。



據報道，BTS五月在拉斯維加斯四場爆滿演唱會，已創造約3.4億美元（約26.7億港元）經濟效益，業內評價其消費拉動能力可媲美甚至超越國際足協（FIFA）賽事。

BTS的經紀公司HYBE同步推出「BTS The City–Arirang」主題聯動項目，攜手美國當地商戶、文化機構打造沉浸式粉絲活動。紐約等地以BTS新專輯靈感民歌《阿里郎》為核心，全，上線數字藝術特展、韓式限定美食、美妝體驗、應援棒定制及甜品快閃店等多元體驗，全方位展示韓國傳統與當代文化。

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紐約韓國文化中心經理表示：「K-pop 可以作為學習韓語、發現韓國的美、美食、科技、旅遊以及韓國文化。」韓國藝術展覽空間Arte Museum高管亦稱「希望通過BTS的視角，分享我們的文化、偉大的傳統和韓國當代數字藝術。」

本次巡演不僅盤活美國餐飲、文旅、零售等消費市場，也讓普通民眾近距離接觸韓國文化，達成演藝商業、經濟帶動與文化傳播的多重正向效益。