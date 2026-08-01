Massive Attack演唱會舉外地旗疑違例　新加坡：禁止再入境｜有片

英國電音組合Massive Attack在新加坡舉行演唱會期間，2名成員在表演尾聲公開展示巴勒斯坦旗幟，警方調查後決定嚴厲警告兩人並禁止他們再次入境新加坡。



Massive Attack成員周三（29日）晚上在星宇藝術表演中心演出時，在台上公開展示巴勒斯坦旗幟。此後，有公眾針對此事向警方報案。

社交媒體平台上流傳的影片顯示，這個組合的兩名成員在台上展示巴勒斯坦旗幟，而現場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼。兩名成員和伴奏的樂隊過後一起離開舞台。

《外國國徽（限制展示）法令》規定，除非法律明文豁免，否則若要公開展示外國國旗或國徽，須獲得內政部許可，未經許可不能擅自公開展示非新加坡國旗或國徽。

新加坡警察部隊和資訊通信媒體發展局星期五（7月31日）深夜答覆傳媒稱，儘管活動主辦方事先已知道當局發放許可證的條件，但兩名樂隊成員仍在表演時展示巴勒斯坦旗幟，並高呼「解放巴勒斯坦」的口號。

英國電音組合Massive Attack在新加坡舉行演唱會期間，2名成員在表演尾聲公開展示巴勒斯坦旗幟，警方調查後決定嚴厲警告兩人並禁止他們再次入境新加坡。（影片截圖）

資媒局會在調查結束後採取必要行動。當局也說：「有鑑於入境禁令，資媒局未來將不會批准這個樂隊在新加坡的任何演出申請。」

警方強調，嚴正看待可能危害新加坡種族與宗教和諧的行為，並呼籲包括外籍人士在內的所有公眾，不要將外地政治引入本地，以免破壞新加坡的社會凝聚力與團結。