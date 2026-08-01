休達偷渡潮增至少67死　桑切斯轟歐盟部份國家反應「自私」

西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）7月30日發生大規模非法移民湧入事件，約六萬人從摩洛哥冒險越境。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）8月1日強烈批評歐盟部份國家的反應「自私、分化及違法」。



事發後，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交平台形容場面「令人震驚」，宣布暫停與西班牙之間的《神根公約》安排一個月。芬蘭內政部長蘭塔寧（Mari Rantanen）、丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）及捷克總理巴比什（Andrej Babiš）等亦相繼支持或呼籲暫停西班牙的神根會籍。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）在8月1日的記者會上透露，事件已造成至少67人死亡。他強調休達局勢已幾乎恢復正常，絕大多數入境者已被遣返摩洛哥，商舖亦已重開。桑切斯則指責人口販運集團故意曲解西班牙最高法院6月一項關於禁止即時遣返的裁決，從而煽動今次偷渡潮。

數以千計的摩洛哥移民7月30日衝破邊境圍欄，從摩洛哥一側湧入西班牙狹小的休達（Ceuta）地區，期間至少有9人在試圖游向休達的過程中喪生。（Reuters）

桑切斯表明，雖然多數成員國展現「支持與團結」，但部份政府卻選擇攻擊西班牙，「被偏見、假新聞、無知或政治利益驅使」。他已去信歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），要求緊急召開內政部長會議，重申外部邊境安全是歐盟共同責任。

歐盟22個成員國亦聯署公開信，呼籲舉行視像會議，支持西班牙恢復邊境有效管控。歐盟委員會委員布倫納（Magnus Brunner）與西班牙外相阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）通話後確認，並無非法入境者成功進入歐洲大陸。西班牙當局已增派軍警，並設立充氣式海上屏障防止再有人偷渡。