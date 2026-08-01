5萬人偷渡湧休達　居民怒斥入侵片段熱傳　西班牙指4.8萬人已折返

數以萬計非法移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），西班牙政府稱有約5萬人，休達更稱多達6萬人越境。一段休達女居民在非法移民圍住情況下接受電視台訪問的片段熱傳，她痛斥這情況是入侵、無王法。法國、意大利宣告加強邊境保安，西班牙8月1日則稱有約4.83萬人已折返。



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西班牙內政部指，自7月30日早上以來有約5萬人越境湧入休達，截至7月31日下午6時，有4.83萬人已折返。但美國廣播公司（ABC）報道指，當地邊境情況仍未算受控，休達的商店仍然關閉，8萬居民留在家中。

據西班牙駐休達代表稱，有多名非法移民在偷渡期間死亡，在西班牙一側邊境地區發現57具遺體，摩洛哥一側可能也有遺體，官員稱，部份人為溺斃，另有部份人在試圖攀爬圍欄周圍的防波堤時出事。

休達女居民Rocio Gil受訪片段在網絡熱傳，她在多名摩洛哥人圍住的情況下受訪，痛斥非法入境者是入侵，又指責政府沒有及時部署軍隊（影片截圖）

一段西班牙電視台訪問休達女居民Rocio Gil的片段在網絡熱傳，她在多名摩洛哥人圍住的情況下受訪，她痛斥非法入境者是入侵，又指責政府沒有及時部署軍隊，「你必須親身經歷才能明白那種感受，這是一種入侵…… 而且無王法。」

她又指「我們很害怕，不能讓這種事情繼續發生…… 作為西班牙人，我們權利在哪裡？我們孤立無援，我們無法報警，因為警察也超出負荷，我們需要緊急援助」，她稱「這真是太離譜，我被包圍了，很害怕。」

這次風波引發歐洲廣泛關注，法國內政部長努涅茲（Laurent Nunez）表示加強與西班牙邊境的檢查，意大利同樣加強邊境保安，並暫停與西班牙神根自由通行協議。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）前往休達視察時，遭民眾噓聲辱罵，痛批其將西班牙拖入混亂，淪為「第三世界亂象國度」。